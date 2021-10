Restez connecté sur l’actualité automobile

Le câble de recharge Bosch s'affranchit de la « brique de recharge », l'encombrant boîtier de contrôle intégré au câble.



, l'encombrant boîtier de contrôle intégré au câble.Le câble de recharge pour voitures électriques Bosch estassurant une recharge flexible sans boîtier de contrôle.Afin d'intégrer la technologie de commande et de sécurité dans les connecteurs de câble, les développeurs Bosch ontpar rapport aux applications précédentes dans les boîtiers de contrôle.La technologie de contrôle et de sécurité intégréeGrâce aux, il n'est plus nécessaire de recourir à un second câble pour pouvoir se brancher soit sur une prise de courant domestique, soit sur une borne de recharge.Le câble triphasé Bosch permet deAvec le Flexible Smart Charging Cable de Bosch, il est également possible de recharger la batterie à la maison sans wallbox.La technologie intégrée dans les prises garantit un processus de charge à la fois fiable et sécurisé.La prise de type 2 située à bord du véhicule renferme les composants de commande et de surveillance de la capacité de charge.A l'autre extrémité, la prise domestique avec adaptateur inclut un contrôle de température et un disjoncteur différentiel, ce qui permet d'éviter toute surcharge ou surchauffe, même en cas de charge régulière sur la prise domestique avec une capacité de charge pouvant atteindre 2,3 kilowatts.La technologie de sécuritéLe câble Bosch pèse ainsi moins de 3 kg, soit plus de 40 % de moins que les câbles de recharge pour voitures électriques classiques dotés d'un boîtier de contrôle.84 % des conducteurs de voitures électriques en Europe rechargent leur véhicule à domicile, le soir ou durant la nuit (source : newmotion EV Driver Survey 2020)., déclare Uwe Gackstatter, Président de la division Bosch Powertrain Solutions.Bosch prévoit de vendre le câble de recharge universelà partir de mi-2022 à la fois aux constructeurs automobiles et aux propriétaires de véhicules électriques.