Restez connecté sur l’actualité automobile

En France, l'serait à la fois responsable d'une augmentation de fréquence de maladies chroniques, mais aussi d'une mortalité dépassant 60 000 décès prématurés par an dont. Le trafic routier cumule à lui seul 53 % des émissions totales de dioxyde d'azote. La pollution de l'air est un fléau de santé publique.Les problèmes croissants de qualité de l'air et de changement climatique doivent nous amener à réfléchir sur notre mode de vie, nos transports ... notre voiture Si, l'urgence est que dès 2022, la création progressive de Zones à Faibles Emissions (ZFE) dans les grandes agglomérationsCette interdiction toucheraCes derniers devront doncAlors qu'aujourd'hui, les véhicules les plus propres ( véhicules électriques , hybrides, au gaz...) classés Crit 'Air 0 et 1 représentent moins de 25% du parc (Crit'Air 0 moins de 5%), les diesels restent avec 57% le plus gros du parc roulant avec l'essence à 40%.Passer l'ensemble du parc roulant (plus de 40 millions de véhicules) à l'électrique est très pertinent pour la qualité de l'air, maisChanger un parc automobile composé à 94% de voitures thermiques ne peut se faire en un claquement de doigts.. Face au durcissement des mesures de restriction et d'interdiction de circulation et d'une offre de véhicules trop chers,La mise à la casse d'un véhicule thermique en bon état de marche constitueDe plus, l'Etat Français, donc les contribuables Français, quil' achat des véhicules électriques aujourd'hui, ne pourra pas le faire indéfiniment d'autant plus s'ils devaient passer à un marché de consommation de masse.Selon les organisateurs des Rencontres Internationales des véhicules Ecologiques (RIVE),, mais leur proposer de les convertir (via par exemple le rétrofit, le GPL, le Bio éthanol ...) et surtout leur permettre d'accéder à un choix éclairé dans un mix énergétique adapté.Leserait, selon les organisateurs des RIVE, la solution alternative au tout pétrole pour répondre aux besoins mais aussi aux moyens des automobilistes sur le territoire national.La mixité énergétique devrait permettre à tous les automobiles Français de continuer de circuler et de rouler écologique sans se ruiner d'ici à 2025.Les RIVE, qui se sont tenues le 7 octobre à Paris, ont rassemblé près de 150 acteurs de la mobilité, décideurs, énergéticiens, startups, acteurs économiques du secteur et acteurs publics.Pour le porte-monnaie des automobilistes, leur santé et la planète, il est urgent pour les organisateurs des RIVE de promouvoir, soutenir et déployer rapidement un choix de solutions sur l'ensemble des territoires, mais aussi d'encourager le déploiement des usages partagés de véhicules à savoir l'autopartage, le covoiturage, sans oublier les mobilités actives comme le vélo, la trottinette, la marche à pied ...Rencontres Internationales des véhicules Ecologiques (RIVE)