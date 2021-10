Restez connecté sur l’actualité automobile

La logique des ZFE (Zones à Faibles Emissions) repose sur celle des normes Euro : une amélioration progressive des



La logique des(Zones à Faibles Emissions) repose sur celle des normes Euro : une amélioration progressive des performances des véhicules équipés de moteurs thermiques.Mises en place en 1992, les normes Euro fixent des niveaux maximums d'émission pour différents polluants.Les niveaux maximums d'émission polluante seront progressivement abaissés au fur et à mesure que les performances des véhicules s'amélioreront.Les normes Euro 1 de 1992 sont remplacées par les normes Euro 2 en 1996, les normes Euro 3 en 2000 et par les normes Euro 6d en janvier 2020.Ces normes sont censées accompagner et encourager une évolution des constructeurs et des équipementiers automobiles Les ZFE ont quant un, à destination des automobilistes :. C'est-à-direA l'époque, cette démarche pouvait sembler être une bonne idée.En 1996, au moment des premières ZFE, la production de véhicules électrique en Europe était minuscule.En 2010, il n'y avait que 180 voitures électriques particulières immatriculées en France.Les normes Euro ne pouvaient connaître, à l'époque,, rupture qui bouscule l'idée d'améliorations progressives.L'offre de véhicule électriques de haut de gamme s'est diversifiée et les performances, notamment en termes d'autonomie, ont progressé tandis que les prix ont diminué.A titre d'exemple, la première Zoé de Renault a été commercialisée en 2012. Elle avait une batterie de 22 kWh, soit environ 120 kilomètres d'autonomie.A partir de 2017, la deuxième Zoé disposait de 40 kWh, soit plus de 250 km d'autonomie.La troisième Zoe, à partir de 2018, dispose de 52 kWh, soit presque 400 km d'autonomie.Néanmoins,. Il faut cependant produire et acheminer l'électricité qui les fait fonctionner.Toute une partie des émissions, et probablement les plus toxiques, ont disparu.Ainsi, la révolution électrique transforme radicalement la problématique des Nox en zone urbaine.L'enjeu est de seAlors que les véhicules thermiques seront progressivement interdits des centres-villes et qu'il faudra, à plus ou moins court terme, passer à l'électrique,Cette politique est complètement contreproductive. C'est enfermer les automobilistes dans une impasse, comme les mesures en faveur du diesel ont enfermé dans une impasse celles et ceux qui ont acheté des véhicules diesel, dont l'usage est progressivement interdit, et donc la valeur sur le marché de l' occasion s'effondre.: Institut Brunoy - Pour une écologie des solutions - Septembre 2021