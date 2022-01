Restez connecté sur l’actualité automobile

Poids du diesel dans le marché automobile particuliers en France (%):

Dans un marché automobile de 1 659 004 voitures particulières neuves immatriculées en France en 2021Enpar rapport à 2020, la part du diesel en France fleurte avec le seuil des 20%.L'de son côté chute de 6,7 points pour représenterdu marché automobile français en 2021.Malgré cette baisse marquée, la motorisation essence (40,2%)(21,1%) en 2021.Les(dont hybrides rechargeables) représententdu marché (427 537 véhicules hybrides dont 141 012 hybrides rechargeables). Par rapport à 2020, la croissance des ventes de véhicules hybrides atteint 75%.Lesreprésententdu marché (162 106 véhicules électriques ), poussés par des incitations fiscales à l' achat à hauteur de 12 000 euros par voitures électriques en 2021 sous la forme d'un bonus écologique de 7 000 € et d'une prime de conversion pour le remplacement de vieux véhicules diesel pouvant atteindre 5 000 € (sous condition de ressources).Les(GPL, GNV, superéthanol ) ne représentent au cumul que 3,1% du marché, soit 52 376 véhicules, dont 49 782 véhicules bicarburation GPL-essence.La structure du marché automobile français se concentre sur la motorisation essence.Le marché estDe nombreuses mini-citadine s et citadines sont exclusivement proposées avec une motorisation essence ( Citroën C1 , Hyundai i10 Aygo , etc.).Les Renault Twingo et Volkswagen up ! ne sont proposées qu'en version essence ou avec une motorisation électrique.Les Honda e, Mazda Smart Cabrio, Smart Fortwo ou encore Smart Forfour sont exclusivement commercialisées avec un bloc électrique.Par ailleurs, la rentabilisation du carburant diesel sur des voitures de type citadines est peu évidente en raison de la faiblesse du nombre de kilomètres parcourus, de l'écart important de prix diesel/essence à l'achat et d'un faible écart du prix à la pompe entre les carburant diesel et essence.Enfin, les interdictions de circulation en ville avec une motorisation Diesel sont de nature à dissuader les acheteurs potentiels de la motorisation Diesel.Sans oublier la nécessité impérieuse pour les constructeurs ne passer sous le seuil des 95 g de CO2/km (en moyenne) afin de ne pas être lourdement taxer.2009: 70%2010: 71%2011: 72%2012: 73%2013: 67%2014: 64%2015: 57%2016: 52%2017: 47%2018: 39%2019: 34%2020: 31%2021: 21%CCFA