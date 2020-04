Restez connecté sur l’actualité automobile

Le confinement mis en place pour stopper la diffusion du virus Covid-19 au sein de la population Française ne permet pas aux réseaux de distribution



Le confinement mis en place pour stopper la diffusion du virus Covid-19 au sein de la population Française ne permet pas aux réseaux de distribution automobiles d'ouvrir les showrooms pour une activité commerciale.Et si l'activité en ligne des marques automobiles a chuté ces quatre dernières semaines, elle reste un potentiel de contact commercial significatif et accessoirement l'un des seuls disponibles en cette période de pandémie pour les réseaux de distribution automobile Ledes réseaux de distribution Fiat Chrysler Automobiles (FCA) vise àLe programme "Distributeur Virtuel", déjà mis en place en Italie et en cours de déploiement dans d'autres pays européens, vise à créer un lien entre un client potentiel et un distributeur FCA par le biais d'uneIl s'agit à la fois deun client potentiel, de l'de modèle et d'à venir auprès des clients qui souhaiteraient, sans bouger de leur domicile, obtenir des informations précises ou marquer leur intérêt pour l'un des modèles Fiat Chrysler Automobiles (FCA).Les collaborateurs des réseaux de distribution Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en France, dédiés au programme "Distributeur Virtuel", travaillentsur un ordinateur avec une webcam et un accès à Internet pour toutes les marques du réseau FCA.L'objectif est depar la mise en place de rendez-vous virtuels avec les clients potentiels des marques du réseau FCA.Le centre d'appel central transmet au commercial du distributeur participant au programme "Distributeur Virtuel" la demande d'information qualifiée du client potentiel.Unest fixé via Hangout meet.Le commercial du programme "Distributeur Virtuel" contacte le client potentiel à l'heure du rendez-vous convenu depuis son ordinateur par le biais du lien Hangout meet.Durant la visioconférence, le commercial et le client potentiel échangent sur les attentes précises du prospect qualifié.Le commercial peut partager son écran pour permettre au client potentiel desouhaitée et partager une vidéo.Si le client potentiel participe à la visioconférence depuis son smartphone, il peut, ou en partager la photo, en direct pour que le vendeur puisse réaliser une estimation de reprise du véhicule.Le développement actuel du travail à domicile et la poursuite de la distanciation sociale vont probablement faire évoluer fortement les modalités de l' achat automobile pendant et après la période de confinement du Covid-19.