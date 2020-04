Restez connecté sur l’actualité automobile

Afin d'encourager la reprise des activités tout en préservant la sécurité des salariés, la branche des services de l'



A la suite d'une concertation avec l'ensemble de ses partenaires économiques et sociaux, et sur la base des retours positifs de la Task force du ministère du Travail, la branche des services de l'automobile publie son guide de bonnes pratiques.



Les ministères du Travail et de la Santé ont approuvé le guide de bonnes pratiques de la branche des services de l'automobile.



Alors que certaines activités des services de l'automobile sont considérées comme « essentielles » à la Nation, la protection de la santé des salariés comme des chefs d'entreprise et des clients constitue un impératif pour permettre d'assurer sereinement la continuité des activités.



Le guide sera mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de la situation de l'épidémie de Covid-19, des besoins identifiés et de la règlementation.



Adapté aux réalités des métiers des services de l'automobile, le guide traduit les bonnes pratiques spécifiques au Covid-19 en termes de prévention.



Le but de ces recommandations fondées sur les préconisations règlementaires et sanitaires est de soutenir concrètement les entreprises dans la mise en œuvre de tous les moyens indispensables à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à la reprise des activités.



Le recommandations du guide du CNPA sont à adapter à chaque organisation et suivant les évolutions de la crise sanitaire.



Le respect des règles sanitaires, des gestes barrières et de distanciation constitue un pré requis indispensable pour assurer la protection des salariés et des clients.



La situation préoccupante et en constante dégradation des services de l'automobile nécessite une reprise progressive des activités des entreprises.



Le CNPA a demandé au Gouvernement la clarification de la responsabilité civile et pénale de l'employeur, de manière à sécuriser une situation perçue comme encore trop ambiguë par les entreprises

