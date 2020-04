Restez connecté sur l’actualité automobile

Le confinement en vigueur dans plusieurs pays d'Europe en réponse au coronavirus empêche les clients d'acheter ou de louer des véhicules chez leur concessionnaire comme ils le feraient en temps normal dans des halls d'exposition.



Du fait de consignes de distanciation sociale strictes voire de politiques de quarantaine imposée, les ventes de voitures accusent le coup partout dans le monde.



Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, Volvo lance la prise de commande en ligne dans plusieurs marchés européens placés en quarantaine, de façon à permettre à la clientèle de ces pays de choisir une Volvo neuve, sans quitter leur domicile.



Le concept « Volvo vient à vous » permet à la clientèle des pays européens actuellement confinés - tels que l'Allemagne, la France et l'Italie - de rechercher et de choisir, une Volvo neuve par Internet.



Le concept « Volvo vient à vous » offre au client une plateforme intuitive et transparente sur laquelle interagir avec son concessionnaire sans avoir à se rencontrer physiquement.



Le client peut faire son choix parmi une sélection d'offres attractives portant sur des modèles aux loyers prénégociés.



Compte tenu du climat économique actuel, le concept « Volvo vient à vous » se veut plus flexible en offrant aux clients la possibilité de louer sans apport.



L'offre « Volvo vient à vous » porte sur les trois modèles les plus vendus dans chaque pays.



Le concept « Volvo vient à vous » sera initialement disponible dans les pays suivants : Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas et Belgique.



Après une première phase de déploiement dans les pays représentant 60 % du volume des ventes Volvo Cars en Europe, il est prévu d'élargir l'initiative à d'autres marchés.



« Nous souhaitons donner aux clients l'option de se procurer une nouvelle Volvo qui leur convient sans avoir à attendre que la pandémie se termine », explique Lex Kerssemakers, directeur monde des opérations commerciales. « Notre équipe a développé un outil formidable – et nous sommes conscients que commander une voiture est un engagement important, surtout en ce moment, c'est pourquoi nous proposons des options de financement supplémentaires à nos clients. »

