Restez connecté sur l’actualité automobile

Après une chute libre de 72,2% en mars, le marché



Cet effondrement du mois d'avril n'est pas une surprise dans le contexte du confinement mis en place dans le cadre du Covid-19.



Les chiffres du marché du mois de mars intégraient un fonctionnement normal de l'économie française jusqu'à l'annonce, le 16 mars, de la mise en place du confinement intervenu le 17 mars.



Sur la basse des dernières prévisions du gouvernement Français, le recul en 2020 du produit intérieur brut (PIB) atteindrait 8%.



Dans la mesure ou l'INSEE constate sur le seul premier trimestre 2020 (qui n'intègre que 15 jours de confinement Covid 19 sur une période de trois mois) une diminution du PIB en France de 5,8%, on ne peut que s'étonner de l'optimisme de la prévision du gouvernement Français.



Pour l'ensemble de l'année 2020, les équipes C-Ways & Autoways ont produit un jeu de prévisions du marché automobile scénarisées en fonction des évolutions possibles du PIB.



Selon les hypothèses de récession économique prises (des baisses du PIB France de 7%, 8%, 9% et 10%), les équipes C-Ways & Autoways arrivent à des baisses du marché automobile allant jusqu'à 31%.



Variations du PIB France

Variations du marché automobile France (VN)

Moins 7%

Moins 22%

Moins 8%

Moins 25% Moins 9%

Moins 28% Moins 10%

Moins 31%





Etant donné l'ampleur prise par le dispositif de chômage partiel qui concerne près de 13 millions de Français au 1er mai dont de très nombreuses entreprises qui ne faisaient pas l'objet de fermetures administratives du fait du Covid-19, la lenteur du redémarrage des entreprises, la lenteur de la reprise du travail, la réouverture progressive et lente des écoles sur le territoire, la chute inédite de la confiance des ménages, la croissance du taux de chômage, l'existence d'un risque chômage latent pour de nombreux salariés et l'effondrement brutal du climat des affaires, tout porte à croire que le recul du PIB serait supérieur à 10% et le recul du marché automobile supérieur à 30% en 2020.



Rappelons également la tendance à la baisse du marché automobile Français observée pendant plusieurs mois en 2019 et les immatriculations tactiques réalisées au mois de décembre 2019.



Un recul du marché automobile de cette ampleur met la filière automobile (production, commerce et services) Française en danger.



La situation de la filière automobile Française est extrêmement préoccupante.



Sources : C-Ways, Autoways, SIV et INSEE

