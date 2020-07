Restez connecté sur l’actualité automobile

L'7 029 euros le 8 998 km effectués en Renault Clio essence.



Source : Automobile Club Association (ACA) L' Automobile Club Association (ACA) évalue àle coût desSelon l'Automobile Club Association (ACA), le budget 2019 de l'automobiliste roulant en citadine essence fait apparaître une hausse de 2,87% par rapport à l'année précédente. Il s'élève à 7 029 euros pour 8 998 km (pour 6 833 euros et 8 935 km en 2018).En 2019, les automobilistes roulant en citadine essence ont globalement dépensé plus (7 029 euros pour 6 833 euros l'année précédente) pour parcourir plus de kilomètres (8 998 km en 2019 pour 8 935 km en 2018).En 2019, l'automobiliste a augmenté son kilométrage parcouru dans l'année de 0,7%.Selon le SOeS-CCTN (Bilan de la Circulation), celui-ci est passé de 8 935 km sur l'année en 208 à 8 998 km en 2019.Le poste « achat » d'un véhicule essence progresse de 4,4% (850 euros) entre 2018 et 2019 (20 100 euros en 2019 pour 19 250 euros en 2018).Le poste « reprise » augmente de 0,8% par rapport à 2018. La Clio de 4 ans et 35 000 km a été reprise à sa cote Argus (7 440 euros).Le financement du véhicule est assuré par un crédit automobile de 4 ans pour un montant correspondant à 80% du prix de la Clio essence neuve, soit des frais financiers annuels de 364 euros.La prime moyenne d' assurance de la Clio essence s'établit à 820 euros (en augmentation de 5,7%).La consommation moyenne de la Clio essence s'établit à 6,5 litres aux 100 km.En 2019, le prix du litre de SP95 est resté stable (de 1,51 euro le litre en 2018 à 1,50 euro le litre en 2020). Le poste carburant passe de 1 022 euros à 881 euros, soit une baisse de 141 euros.Le poste entretien (sur la base du programme d'entretien constructeur) progresse de 7,7% à 939 euros (872 euros en 2018).Le tarif des péages autoroutiers progresse de 4 euros à 207 euros.Chaque kilomètre a coûté, toutes dépenses automobiles confondues, 0,781 euro (pour 0,764 euro en 2018).Le prix catalogue de la Renault Clio essence est passé de 19 250 euros en 2018 à 20 100 euros en 2019.Le pouvoir d'achat de l'automobiliste a diminué du fait de l'augmentation du budget "achat moins reprise". Entre 2019 et 2018, il a augmenté de 6,6% et représente désormais 3 218 euros, soit près de 45,8% du budget automobile annuel (pour 3 020 euros en 2018).Achat moins reprise : 3 218 eurosEntretien : 939 eurosCarburant : 881 eurosAssurance : 820 eurosGarage du véhicule : 600 eurosFrais financiers : 364 eurosPéage : 207 eurosAutomobile Club Association (ACA)