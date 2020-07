Restez connecté sur l’actualité automobile

L' 9 832 euros le 15 895 km effectués en Peugeot 308 diesel 1.5 Blue HDi de 130 chevaux Active.



Selon l'Automobile Club Association (ACA), le budget 2019 de l'automobiliste roulant en



Selon le SOeS-CCTN (Bilan de la Circulation), celui-ci est passé de 15 910 km en 2018 à 15 895 km en 2019.



La



La 308 de 4 ans a été cédée à sa cote Argus, soit 9 700 euros.



Le pouvoir d'



Pour financer son achat, il a pris un crédit de 4 ans pour 80% de la valeur neuve de la 308.



Le poste frais financiers atteignent 479 euros.



La prime moyenne d'



La



En 2019, le prix du litre de gazole a augmenté de 0,3% d'une année sur l'autre (de 1,437 euro le litre en 2018 à 1,441 euro le litre en 2019).



En parcourant 15 895 km (15 km de moins qu'en 2018), la 308 diesel a dépensé en 2019 1 192 euros de gazole, soit une dépense annuelle stable.



L'entretien (1 898 euros en 2019) fait apparaître une hausse de 7,2% pour la 308 diesel.



Le coût du garage du véhicule reste proche de celui de 2018 (600 euros).



Le tarif des péages autoroutiers a progressé de 1,9% en 2019. L'utilisateur d'une



Chaque kilomètre a coûté, toutes dépenses



Dépenses automobiles annuelles pour une Peugeot 308 diesel 1.5 Blue HDi de 130 chevaux Active financée par un crédit automobile de 4 ans pour 80% de la valeur neuve de la Peugeot 308 et la reprise d'une 308 de 4 ans:



Achat moins reprise: 4 338 euros

Entretien: 1 896 euros

Carburant: 1 192 euros

Assurance: 981 euros

Garage du véhicule: 600 euros

Frais financiers: 479 euros

Péage: 346 euros



Source : Automobile Club Association (ACA)

L' Automobile Club Association (ACA) évalue àle coût des1.5 Blue HDi de 130 chevaux Active.Selon l'Automobile Club Association (ACA), le budget 2019 de l'automobiliste roulant en compacte diesel fait apparaître une hausse de 3,76%. Il s'élève à 9 832 euros pour 15 895 km, soit 15 km de moins que les 15 910 km de l'année 2018.Selon le SOeS-CCTN (Bilan de la Circulation), celui-ci est passé de 15 910 km en 2018 à 15 895 km en 2019.La Peugeot 308 diesel HDi 100 chevaux Access a été achetée au prix de 26 800 euros (pour 26 500 euros pour la Peugeot 308 diesel HDi 100 chevaux Access en 2018).La 308 de 4 ans a été cédée à sa cote Argus, soit 9 700 euros.Le pouvoir d' achat de l'automobiliste a diminué du fait de l'augmentation du budget "achat moins reprise" de 4,8%. Entre 2018 et 2019, le poste "achat moins reprise" est passé de 4 140 euros à 4 338 euros, soit près de 44,1% du budget automobile annuel.Pour financer son achat, il a pris un crédit de 4 ans pour 80% de la valeur neuve de la 308.Le poste frais financiers atteignent 479 euros.La prime moyenne d' assurance de la Peugeot 308 diesel s'est établie à 981 euros pour 958 euros en 2018.La consommation réelle de la 308 diesel s'établit à 5,2 litres aux 100 km.En 2019, le prix du litre de gazole a augmenté de 0,3% d'une année sur l'autre (de 1,437 euro le litre en 2018 à 1,441 euro le litre en 2019).En parcourant 15 895 km (15 km de moins qu'en 2018), la 308 diesel a dépensé en 2019 1 192 euros de gazole, soit une dépense annuelle stable.L'entretien (1 898 euros en 2019) fait apparaître une hausse de 7,2% pour la 308 diesel.Le coût du garage du véhicule reste proche de celui de 2018 (600 euros).Le tarif des péages autoroutiers a progressé de 1,9% en 2019. L'utilisateur d'une voiture diesel fréquente beaucoup plus les autoroutes que le possesseur d'une citadine essence. Sa contribution aux péages atteint 346 euros.Chaque kilomètre a coûté, toutes dépenses automobiles confondues, 0,619 euro (soit une hausse de 4,% par rapport à 2018).Achat moins reprise: 4 338 eurosEntretien: 1 896 eurosCarburant: 1 192 eurosAssurance: 981 eurosGarage du véhicule: 600 eurosFrais financiers: 479 eurosPéage: 346 eurosAutomobile Club Association (ACA)