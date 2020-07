Restez connecté sur l’actualité automobile

L'automobiliste Français est un contribuable très généreux en France. C'est le consommateur le plus taxé en France.



Un quart de son budget automobile moyen est consacré au paiement des taxes.



En 2019, l'ensemble des taxes acquittées par les usagers de la route en France a atteint 72 milliards d'euros, soit un montant supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés.



Les taxes sur les carburants représentent à elles seules 40 milliards d'euros.



À la pompe, le litre de SP 95 subissait une taxation de 167 % en 2019 (soit plus de huit fois la TVA) et le litre de gazole était taxé à 144 % (soit plus de sept fois la TVA).



L'automobiliste fait les frais de cette situation fiscale spécifique à la France à chaque passage à la pompe.



Les autres taxes acquittées par l'automobiliste Français concernent notamment les péages (9 milliards d'euros), la TVA sur les véhicules neufs (8 milliards d'euros), la TVA sur l'entretien



Dans le même temps, les mesures hostiles à la



La mesure hostile la plus forte étant les interdictions de circulation qui commencent à se répandre sur l'ensemble du territoire national.



Source: Automobile Club Association



