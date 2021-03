Restez connecté sur l’actualité automobile

À l'



À l' occasion de son premier Power Day, Volkswagen présente sa feuille de route technologique 2030 pour les batteries et la charge de véhicules électriques Cette feuille de route vise àafin de rendre la voiture électrique attractive pour un maximum de personnes.Volkswagen vise des avancées significatives au niveau du système de batterie et de tous ses composants, jusqu'à la cellule.D'autres économies seront réalisées grâce à l'optimisation du type de cellules, au déploiement de méthodes de production innovantes et au recyclage systématique.Des synergies et une cellule unifiéeet de près de 30% sur le segment des grands volumes.La cellule unifiée Volkswagen permettra de larges économies de coûts à compter deElle équipera 80% des véhicules électriques des différentes marques du Groupe Volkswagen en 2030.Sachant que le prix de la batterie correspond aujourd'hui à près du tiers du prix du véhicule électrique , on voit clairement que ce levier est le plus important pour rendre le véhicule électrique réellement accessible au plus grand nombre possible.explique Thomas Schmall, membre du Directoire du Groupe en charge de la Technologie.ajoute Thomas Schmall.