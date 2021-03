Restez connecté sur l’actualité automobile

Les Pièces Issues de l'Economie Circulaire (PIEC) représentent une alternative économique et écologique dans la



Les(PIEC) représentent uneet écologique dans la réparation automobile , que l'automobiliste répare lui-même sa voiture ou qu'il s'adresse à un garagiste.Les pièces automobile d'occasion de seconde main permettent d'économiser sur le deuxième poste de dépenses des ménages français.L'engouement pour la, émergeant dans des secteurs comme ceux de la mode ou de l'électroménager, n'échappe pas à la réparation automobile La progression du nombre de transactions est ascendante: l' achat de pièces détachées automobile d' occasion s'inscrit progressivement dans les mœurs.L'évolution des habitudes de consommation n'expliquent pas tout.La, qui s'inscrit progressivement dans les pratiques de réparation automobile, apporte une. Les professionnels de la réparation onle client sur l'alternative économique et écologique des pièces de réemploi (PRE).Depuis le 01/04/2019, les professionnels de la réparation ont l'obligation d'informer les automobilistes. Pour toute prestation d'entretien ou de réparation,doivent être proposés au client: l'un avec des pièces neuves, le second avec des Pièces Issues de l'Economie Circulaire (PIEC). Les PIEC comprennent les PRE (Pièces de RéEmploi) et les échanges standards (pièces remises à neuf).La vente de pièces automobile d'occasion est salutaire pour les recycleurs. Appelés aussi casses automobiles , les recycleurs sont les Centres de Véhicules Hors d'Usages (CVHU).Pour les automobilistes, la vente de Pièces de RéEmploi (PRE) permet une économie sur leur budget entretien/réparation pouvant atteindre jusqu'à 70% sur les pièces détachées.Les pièces détachées représentent en moyenne la moitié du coût d'une réparation automobile.Le prix attractif et la facilité d'accès à une offre nationale de pièces d'occasion sont des déclencheurs d'achat. Ils augmentent leur influence au fur et mesure que le stock de pièces détachées automobiles s'étoffe.Les véhicules hors d'usages génèrent près de, explique Laurent Assis Arantes, Co-fondateur d'Opisto.