Restez connecté sur l’actualité automobile

Jusqu'à présent, l'acheteur d'un véhicule devait impérativement configurer l'équipement de son véhicule lors de la commande.



En cas d'oubli, d'erreur ou de changement de besoin, l'acheteur du véhicule ne pouvait plus modifier la configuration du véhicule livré.



Les choses changent sous l'impulsion de la connectivité et des logiciels embarqués dans les véhicules.



Disposant de système d'exploitation développés en interne, certaines marques proposent dès à présent des équipements d'assistance à la conduite, d'éclairage et d'infodivertissement après la livraison du véhicule.



Le service Functions on Demand accessible en ligne via le site myAudi.



Les fonctionnalités pouvant être commandées sont variables en fonction du modèle de véhicule.



Au lancement, le service Functions on Demand Audi permet d'ajouter à son véhicule les équipements d'info-divertissement suivants : Audi smartphone interface, Navigation avec Connect et DAB (radio digitale).



Il propose également des fonctions d'éclairage comme les feux



L'équipement d'assistance à la conduite, Park Assist peut être activé sur demande.



Les équipements et les véhicules concernés évolueront au fil du temps.



Si le client souhaite connaître une fonction avant de s'engager, il a la possibilité de réserver une période de test d'un mois. Et s'il le souhaite, il peut prolonger la commande en fonction de ses besoins.



Le client peut choisir différentes durées de détention des équipements allant de 1 mois à 3 ans, ou faire le choix d'équiper définitivement son véhicule.



La commande et le paiement sont gérés via l'application ou le portail internet myAudi. Une fois le processus d'



L'équipement est alors disponible au démarrage du véhicule.



Le service digital Volkswagen « We Upgrade » ouvre également la possibilité d'acheter et d'activer certaines fonctions après l'achat du véhicule.



Accessible avec l'Identifiant client Volkswagen (

