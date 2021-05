Restez connecté sur l’actualité automobile

Selon le rapport de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), les voitures et utilitaires électriques coûteront moins chers à la construction que les véhicules à combustibles fossiles, sur tous les segments du marché européen, à partir de 2027 au plus tard.



Selon le rapport de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), les, sur tous les segments du marché européen,Par conséquent, les véhicules à batterie électriquede l'Union Européenne d'ici 2035, selon BNEF, si les législateurs adoptent des mesures telles que le renforcement des normes d' émissions de CO2 Selon les projections de BNEF, les berlines (segments C et D) et les SUV électriques seront aussi peu coûteux à produire que les véhicules à essence à partir de 2026, et les petites voitures (segment B) suivront en 2027.Laainsi que la mise en place deles rendront moins chers à l' achat , en moyenne, même avant subventions.Selon le rapport,(par rapport à 2020), réduisant ainsi les coûts liés aux véhicules électriques.L'analyse présentée dans le rapport de BNEF est basée sur des ensembles de données publiques et privées, des entretiens avec des experts, l'expertise interne de BNEF (Bloomberg new energy Finance) et des modèles propriétaires de BNEF. Ces modèles comprennent le modèle ascendant de coût des batteries, le modèle économique des véhicules et le modèle d'adoption des véhicules électriques.rapport de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Mai 2021