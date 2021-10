Restez connecté sur l’actualité automobile

Une 5% de son temps et occupe, en moyenne, 10 m2 au sol dans des espaces urbains saturés.



Une voiture est utilisée, en moyenne (en la matière une moyenne ne signifie pas grand-chose),et occupe, en moyenne, 10 m2 au sol dans des espaces urbains saturés.La voiture représente un budget mensuel de plus de 10% des revenus du foyer et 58% des français minimise au minimum par 2 le budget réel de leur voiture.Pourtant, le parc de voitures s'accroît jusqu'alors constamment (40 millions de véhicules en 2020 contre 33 millions en 2000).Dans le même temps, le parc de voitures ne cesse de vieillir (ancienneté de 11 ans en moyenne), démontrant la contrainte de pouvoir d' achat à laquelle les automobilistes Français sont confrontée et dans le même temps la fiabilité grandissante des voitures.Laa encore un long chemin à parcourir dans l'esprit des Français.Certains semblent s'étonner que la solution du partage automobile ne suscite qu'un enthousiasme pour le moins mesuré des Français.Si certains sont capables de, ce comportement est loin d'être aussi développé lorsqu'il s'agit des voitures.Les freins, les inquiétudes, les doutes, les a priori sont encore nombreux à désamorcer avec cet objet du désir fortement lié et ancré dans les vies intimes et personnelles des Français.Les Français qui prêtent leurs véhicules ne le font pas régulièrement :et 14% prêtent leur voiture plusieurs fois par mois.Malgré l'évolution des modes de vie urbains, la baisse du pouvoir d'achat, et une prise de conscience écologique croissante,Ils pourraient l'être en partie avec une voiture partagée pour réduire notre impact carbone.Malgré un développement important des offres de mobilités plus ou moins alternatives : transports en commun qui se multiplient, vélo en libre service, trottinettes électriques ces dernières. Certaines sont si éloignées des besoins quotidiens de mobilité de certains automobilistes qu'elles s'apparentent plus à un objet de communication qu'à un moyen de mobilité destiné à remplacer l'usage d'une voiture.Combien de Français font leurs courses en vélo ou en trottinette ?Combien de Français emmènent leurs enfants à la crèche ou à l'école en vélo ou en trottinette ?Combien de Français vont au cinéma ou au restaurant en vélo ou en trottinette ?Combien de Français vont travailler tous les jours en vélo ou en trottinette ?Combien de Français partent en vacances en famille en vélo ou en trottinette ?etc.Avec l'avènement des Zones à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) et la fin de la commercialisation de véhicules à moteurs thermiques à l'horizon 2035 au profit des voitures hybrides et électriques, conserver son ancien véhicule et circuler de manière générale va devenir un casse-tête pour une grande majorité des Français.Les grandes villes sont concernées comme les zones rurales par les interdictions de circulation dans les Zones à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) de certaines catégories de véhicules.Ce ne sontComment demain les foyers concernés pourront-ils effectuer les 200 milliards de kilomètres effectués par ces mêmes voitures?Il ne faut surtout pas imaginer que la voiture électrique qui va tout résoudre loin s'en faut !En partie probablement avec des moyens de mobilité alternative (transports en commun, vélo en libre service, trottinettes électriques) pour 50 milliards de kilomètres tout au plus, par le renouvellement du parc automobile avec des voitures neuves électriques mais quels sont les foyers qui vont pouvoir se payer une voiture électrique?La solution pour les foyers modestes pourrait les amener à(avec la perte de temps considérable que cela peut représenter en dehors des grandes villes), à s'inscrire dans un schéma boulot/métro/dodo dans lequel les loisirs et le temps passé au sein de la famille se raréfient et àC'est la solution trouver dans l'urgence par les politiques pour réduire au quotidien l'impact carbone de la collectivité.Cette pression croissante des injonctions environnementales et légales vaPourtant, avec un, on ne peut pas reprocher aux automobilistes de ne pas