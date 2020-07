Restez connecté sur l’actualité automobile

8 Photos © Skoda Les étudiants de la Skoda Academy transforment le modèle compact à hayon Scala en un spider.



Le



Pour transformer la berline Scala en un spider sans toit, de nombreuses modifications sur la carrosserie de la



Pour rediriger le flux d'air sur le véhicule, ils ont développé un double bosselage typé Speedster derrière les sièges, qui se fond dans un hayon de coffre doté d'un spoiler intégré.



Le moteur 1.5 TSI d'une puissance de 150 ch associé à une boîte DSG à sept rapports.



Les autres composants repris de la Scala comprennent l'essieu avant et arrière, la direction, l'électronique, y compris le câblage, ainsi que les systèmes d'assistance.



Le tableau de bord, le Digital Cockpit et le système d'infodivertissement sont repris de la Scala.

Les étudiants de la Skoda AcademyLe concept-car Skoda Slavia s'inspire du prototype de course à deux places Skoda 1100 OHC de 1957.Pour transformer la berline Scala en un, de nombreuses modifications sur la carrosserie de la voiture ont été faites. Les étudiants ont renforcé le soubassement, retiré le toit et soudé les portes arrière, transformant ainsi un modèle compact cinq places à hayon en un deux portes deux places.Pour rediriger le flux d'air sur le véhicule, ils ont développé un double bosselage typé Speedster derrière les sièges, qui se fond dans un hayon de coffre doté d'un spoiler intégré.Le concept-car Slavia est équipé d'und'une puissance de 150 ch associé à une boîte DSG à sept rapports.Les autres composants repris de la Scala comprennent l'essieu avant et arrière, la direction, l'électronique, y compris le câblage, ainsi que les systèmes d'assistance.Le tableau de bord, le Digital Cockpit et le système d'infodivertissement sont repris de la Scala.