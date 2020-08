Restez connecté sur l’actualité automobile

11 Photos © Cadillac Cadillac lève le voile sur le show car Lyriq.



Conçu sur une plateforme dédiée à l'électrification, le grand technologie électrique de prochaine génération de General Motors.



Le show car Cadillac Lyriq revendique une autonomie de 482 km, batterie pleine, sur la base de tests internes avec la norme américaine EPA.



La batterie Ultium NCMA (nickel-cobalt-manganese-aluminum) de General Motors délivre une puissance de 100 kWh et supporte la recharge rapide sur une borne de 150 kW. Un chargeur embarqué AC de 19 kW fait partie des alternatives de recharge.



Le SUV électrique à propulsion est disponible dans une configuration quatre roues motrices avec deux moteurs électriques.



L'implantation basse des batteries dans le plancher permet une répartition équilibrée à 50/50 du poids du véhicule entre les essieux avant et arrière.



Le SUV de dimensions XXL de près de cinq mètres de long adopte un design angulaire en rupture avec les dernières créations de la marque de limousine de Détroit.



Dans l'habitacle, un écran incurvé de 84 centimètres de large rassemble toutes les informations nécessaires au conducteur.



Le SUV Lyriq est doté de la technologie de conduite autonome Super Cruise (dont le changement de file automatique) qui permet une conduite sans les mains sur 200 000 miles d'autoroutes compatibles américaines.



Le SUV de série Cadillac Lyriq est attendu sur le marché en 2023. C'est la réponse de General Motors aux Tesla Model Y et lève le voile sur leConçu sur une plateforme dédiée à l'électrification, le grand SUV électrifié Cadillac embarque lade prochaine génération de General Motors.Le show car Cadillac Lyriq revendique une, batterie pleine, sur la base de tests internes avec la norme américaine EPA.La(nickel-cobalt-manganese-aluminum) de General Motors délivre une puissance de 100 kWh et supporte la recharge rapide sur une. Un chargeur embarqué AC de 19 kW fait partie des alternatives de recharge.Le SUV électrique à propulsion est disponible dans une configurationL'implantation basse des batteries dans le plancher permet une rdu véhicule entre les essieux avant et arrière.Le SUV de dimensions XXL de près deadopte un design angulaire en rupture avec les dernières créations de la marque de limousine de Détroit.Dans l'habitacle, unrassemble toutes les informations nécessaires au conducteur.Le SUV Lyriq est doté de la t(dont le changement de file automatique) qui permet une conduite sans les mains sur 200 000 miles d'autoroutes compatibles américaines.Le SUV de série Cadillac Lyriq est attendu sur le marché en 2023. C'est la réponse de General Motors aux Tesla Model Y et Ford Mustang Mach-E.