Restez connecté sur l’actualité automobile

4 Photos © Jeep Présenté à Detroit, le Jeep Grand Wagoneer Concept marque la renaissance d'un modèle emblématique « haut de gamme américain ».



Né en Amérique en 1962, le Wagoneer 1963 était le premier véhicule à quatre roues motrices équipé d'une transmission automatique. Il a évolué vers le modèle Grand Wagoneer en 1984.



Ancré dans l'héritage de la marque américaine Jeep, le Grand Wagoneer redéfinit le « haut de gamme américain ».



Le design extérieur et l'habitacle spacieux du Grand Wagoneer Concept offrent une



Le design extérieur du concept Grand Wagoneer est ancré par une calandre proéminente ornée de garnitures noir obsidien qui scénarise les sept fentes emblématiques de la marque Jeep. Chaque fente dispose d'un treillis à la fois léger et complexe, tandis que l'



De part et d'autre de la calandre se trouvent deux phares à LED intégrés dans du bois de teck authentique.



On relève à l'avant une plaque de protection avant en aluminium noir obsidien et des crochets de remorquage avant aux garnitures noires.



Le concept du SUV Grand Wagoneer est doté de roues de 24 pouces en aluminium à finition noir comportant des éléments imprimés en 3D.



Les feux arrière à LED partent du panneau de custode arrière jusqu'à l'arrière du véhicule.



Un subtil diffuseur arrière se trouve sous le hayon électrique; il favorise l'aérodynamique du véhicule en guidant l'air pour maximiser le rendement.



Le toit vitré intégral élargit visuellement l'habitabilité du véhicule et amène la lumière naturelle à tous les occupants.



Chacune des ouvertures du toit intègre du bois de teck qui est soutenu par le treillis en bronze.



Capable d'accueillir jusqu'à sept passagers, le Grand Wagoneer Concept dispose d'une troisième rangée de sièges.



Un total de près de 45 pouces d'écrans recouvrent l'ensemble du tableau de bord : un centre d'affichage de l'information avec écran de 12,3 pouces derrière le volant, un écran tactile horizontal de 12,1 pouces qui sert d'écran d'affichage principal dans la console centrale, doté en dessous d'un écran tactile horizontal de 10,25 pouces, séparé par l'aile structurelle en aluminium. Un écran de 10,25 pouces fournit au passager avant un contrôle dynamique de l'écran tactile au bout des doigts.



Les passagers de la deuxième rangée disposent au total de 30 pouces d'écran avec un écran d'affichage de 10,25 pouces situé sur la console centrale entre les deux sièges baquets. Chaque passager de la deuxième rangée a également accès à son propre système de divertissement à écran tactile de 10,1 pouces.



Les grandes glaces offrent une vue similaire à celle d'une serre.



Le Grand Wagoneer Concept est animé par un groupe motopropulseur hybride électrique rechargeable et dispose de systèmes



