Restez connecté sur l’actualité automobile

26 Photos © Nissan Le concept de coupé sportif Nissan Z Proto rend hommage aux 50 ans d'histoire des



Le Z Proto est long de 4 382 mm, large de 1 850 mm et haut de 1 310 mm.



Associant rétro et futurisme, le design extérieur combine une esthétique moderne et sportive.



La silhouette du Z Proto s'inspire des modèles originels Z.



La ligne du capot et les phares à LED en forme de gouttes rappellent le coupé 240Z originel.



La calandre est rectangulaire et a les mêmes dimensions que celle du coupé 370Z.



La grille de calandre constituée d'ovales lui confère un design résolument contemporain.



La ligne de fuite légèrement plus basse que les ailes avant créent une allure unique.



Les feux arrière sont inspirés de ceux du 300ZX Z32. Il s'agit de LED encadrées dans un rectangle noir qui habille la poupe de la



Les jupes latérales ainsi que les boucliers avant et arrière sont renforcés de fibre de carbone.



Les jantes en alliage de 19 pouces et la double sortie d'échappement renforcent l'allure sportive du coupé Nissan Z Proto.



Technologie moderne et touches rétro se combinent dans l'habitacle du Nissan Z Proto.



Toutes les informations capitales pour la conduite figurent sur l'écran de 12,3 pouces du tableau de bord digital, organisées de façon à ce que le conducteur puisse les appréhender d'un coup d'œil.



Le volant épais à l'esthétique vintage permet un accès rapide aux commandes.



Le Nissan Z Proto est doté d'une motorisation V6 biturbo associée à une boîte de vitesses manuelle à six rapports.



Le Nissan Z Proto annonce le coupé sportif Nissan de prochaine génération.

