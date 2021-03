Restez connecté sur l’actualité automobile

11 Photos © Toyota Toyota lève le voile sur le concept de petite citadine Aygo X prologue.



Dessiné par le studio de design européen de Toyota situé sur la Côte d'Azur, le concept de design plein de caractère.



L'Aygo X prologue s'émancipe des codes en vigueur sur le segment des petites lignes sculpturales.



Sous tous les angles, l'Aygo X prologue affiche une silhouette franche.



Le caractère libre et affranchit de l'Aygo X prologue se retrouve sous tous les angles, que ce soit à l'avant, à l'arrière ou au niveau des ailes.



Les roues de grandes dimensions rehaussent la stature du véhicule et assurent une position de conduite haute.



L'Aygo X prologue bénéficie d'une carrosserie bi-ton et d'un fin saupoudrage de paillettes métalliques bleues au mélange de peinture.



L'exécution en deux tons permet de créer un profil graphique qui attire les regards et confère à la voiture un style tendance.



La ligne de toit effilée renforce également le caractère dynamique du modèle.



À l'avant, les phares haute technologie épousent la partie supérieure du capot pour dessiner une aile stylisée. En-dessous, la grande calandre, les phares antibrouillards, ainsi que le bas de caisse reprennent le motif hexagonal.



Pratique et émancipée l'Aygo X prologue est également dotée de toutes les fonctionnalités pour offrir une grande liberté de mouvement et d'action.



L'arrière du véhicule dispose d'un pré-équipement porte-vélo, alors que l'un des rétroviseurs extérieurs est muni d'une caméra intégrée.



La galerie de toit intégrée accentue le profil du véhicule tout en créant un lien visuel avec les feux arrière hexagonaux.



Depuis son lancement en 2005, la Toyota Aygo est le véhicule le plus accessible de la gamme du constructeur japonais.

