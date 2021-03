Restez connecté sur l’actualité automobile

8 Photos © Lexus Le concept électrique LF-Z Electrified présente le style, les technologies et l'expérience de conduite que Lexus prévoit de proposer d'ici 2025.



Conçu sur une plateforme dédiée, le concept se distingue par son design puissant, son habitacle ouvert sur l'extérieur, sa technologie de traction intégrale Direct4 et ses systèmes d'intelligence artificielle au service du conducteur.



Le LF-Z Electrified revendique des



En combinant les technologies d'électrification et de contrôle dynamique, la marque japonaise vise à offrir à ses clients la Lexus Driving Signature, qui améliore encore la connexion entre le véhicule et son conducteur.



Le positionnement longitudinal de la batterie sous le plancher permet de rigidifier la structure du véhicule et d'abaisser son centre de gravité. Il contribue aussi à absorber le bruit et les vibrations issues de la route.



La Lexus Driving Signature donne au conducteur la sensation d'être parfaitement connecté à l'accélération, la décélération et la direction de la



Le système Direct4 de Lexus répartit et gère de façon automatique le couple élevé du moteur sur chacune des quatre roues. Il se transforme en traction avant, propulsion arrière ou transmission intégrale selon les conditions de conduite. Il offre de puissantes accélérations et des performances en virage élevées.



La direction est électronique, il n'y a pas de connexion mécanique entre le volant et les roues avant. Le système offre une plus grande précision au conducteur et filtre idéalement les vibrations provoquées par la route.



La carrosserie du artistiquement sculptée.



Le LF-Z Electrified illustre comment le design Lexus évoluera, vers des formes simples, fortes de proportions généreuses et d'une apparence très différenciante.



La forme générale s'appuie sur un profil d'habitacle fluide avec une partie avant très fine et un arrière relevé. Les roues de grand diamètre sont poussées vers les coins du véhicule, créant une posture large.



À l'arrière, un design horizontal épuré et simple se combine avec une forme qui met en valeur les roues pour générer une posture puissante. Le fin bandeau horizontal de feux arrière arbore un le logo Lexus.



Le montage à l'arrière du moteur électrique à haut rendement contribue à des performances élevées et un comportement routier dynamique.



L'habitacle est un espace ouvert et minimaliste.



La planche de bord du LF-Z Electrified est positionnée relativement bas par rapport aux passagers.



Les sources d'informations du conducteur, telles que l'affichage tête haute en réalité augmentée, les jauges ou l'écran tactile multimédia sont regroupées dans un seul module, tandis que les principales commandes liées à la conduite sont rassemblées autour du volant.



L'affichage tête haute permet au conducteur d'accéder intuitivement aux fonctions et aux informations du véhicule sans distraire son attention de la route.



Les surfaces vitrées quasi ininterrompues depuis le pare-brise jusqu'à la lunette arrière offrent une sensation d'espace et une forte luminosité, accentuées par le toit panoramique en verre.



L'intelligence artificielle du LF-Z Electrified dialogue avec le conducteur pour découvrir ses préférences personnelles, afin de faire des suggestions utiles sur les choix d'itinéraires et de donner des informations adaptées sur la destination.



Une clé numérique permet d'accéder au véhicule sans avoir à partager une clé physique.



Certaines fonctions de la voiture, comme le verrouillage et le déverrouillage des portes, peuvent également être commandées à distance à l'aide d'un smartphone.



Les portes utilisent un système E-Latch : lorsque le conducteur s'approche de la voiture muni d'une clé, la poignée escamotée dans la carrosserie se déploie automatiquement, la porte peut alors être déverrouillée et ouverte en douceur simplement en touchant un capteur à l'intérieur de la poignée.



Pour sortir de la voiture, la porte peut être ouverte en appuyant sur un interrupteur. Des capteurs surveillent les environs et avertissent de l'approche d'un véhicule ou d'un cycliste.



Le toit panoramique est en verre électrochrome qui peut être obscurci jusqu'à devenir totalement opaque. Un panneau tactile au centre du toit permet aux passagers avant et arrière de communiquer entre eux.



Les sièges arrière sont inclinables et bénéficient d'une fonction massage.



Long de 4 880 mm, le LF-Z Electrified est large de 1 960 mm et haut de 1 600 mm.



Doté d'une autonomie de 600 km (WLTP).



D'un poids de 2 100 kg, le concept dispose d'une puissance maximale de 400 kW et d'un couple maximal de 700 Nm.



Le LF-Z Electrified atteint une vitesse de pointe de 200 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 3,0 secondes.

