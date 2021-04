Restez connecté sur l’actualité automobile

10 Photos © Toyota Toyota dévoile en première mondiale au Toyota bZ4X Concept électrique.



Le Toyota bZ4X Concept repose sur la toute nouvelle plate-forme modulaire e-TNGA conçue et optimisée pour les



A la place de la calandre traditionnelle, la partie avant se distingue par un ensemble d'optiques, d'éléments aérodynamiques et de capteurs, offrant une forte présence sur la route.



Le design du bZ4X Concept offre des surfaces sensuelles, associées à un style précis et high-tech.



Un empattement long et des porte-à-faux courts contribuent à créer un habitacle particulièrement spacieux. L'



L'implantation basse du tableau de bord dégage une visibilité panoramique et accentue la sensation d'espace.



L'affichage numérique du tableau de bord du conducteur est positionné juste au-dessus du volant.



Le Toyota bZ4X Concept bénéficie d'une direction « steer-by-wire » à commande électrique. Cette technologie offre un meilleur contrôle du véhicule, éliminant les interférences générées par la surface de la route et le freinage, donnant ainsi une réponse plus précise en fonction de la vitesse et de l'angle de braquage du véhicule. Le système « steer-by-wire » permet également de remplacer le volant circulaire par une commande au design spécifique. Le conducteur n'a plus besoin de bouger ses mains autour du volant lors d'un virage.



La transmission intégrale est connectée aux moteurs électriques sur les essieux avant et arrière.



Le Toyota bZ4X Concept préfigure un



Le Toyota bZ4X Concept a été développé en partenariat avec Subaru.

