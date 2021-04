Restez connecté sur l’actualité automobile

6 Photos © Audi Audi présente le concept-car A6 e-tron entièrement électrique au salon



présente leau salon Auto Shanghai 2021.Conçu dans une soufflerie sur la plateforme technologique(PPE), le concept A6 e-tron repose sur une carrosserie longue de, de 1,96 mètre et haute de 1,44 mètre.La voiture présente une traînée aérodynamique minimale, ce qui se traduit par une consommation d'énergie plus faible et donc une meilleure autonomie. L' Audi A6 e-tron affiche une valeursans précédent dans le segment C électrifié.Les jantes de 22 pouces et les porte-à-faux courts, l'habitacle plat et le large arc de toit du coupé donnent au véhicule des proportions de voiture de sport.Les rétroviseurs extérieurs virtuels, situés à la base du montant A, sont typiques des modèles Audi e-tron.Laest bordée en bas par de profondes prises d'air pour le refroidissement du groupe motopropulseur, de la batterie et des freins.Les feux s'étendent de part et d'autre de la calandre, soulignant l'architecture horizontale de la carrosserie.La partie supérieure de l'arrière est façonnée de manière à créer une arête de rupture sur le plan aérodynamique. Dans la section inférieure, le diffuseur arrière est proprement intégré. Cet élément canalise l'air qui passe sous le véhicule de manière à réduire les turbulences.L'élément clé de la PPE est un module de batterie situé entre les essieux, qui contientdans le concept A6 e-tron.Les deux moteurs électriques de l'Audi A6 e-tron concept sont capables de fournir une puissance totale de 350 kW (476 ch) et un couple de 800 nm.Le cœur de la technologie de l'Audi A6 e-tron concept est la technologie de charge àLa batterie de l'Audi A6 e-tron concept peut être rechargée jusqu'à 270 kW en très peu de temps dans les stations de recharge rapide.Dix minutes suffisent pour recharger la batterie à un niveau suffisant pour parcourir plus de 300 kilomètres. La batterie de 100 kWh de l'Audi A6 e-tron concept se charge de 5 à 80% en moins de 25 minutes.