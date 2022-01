Restez connecté sur l’actualité automobile

YouTube, application de lecture de véhicules Volvo équipés de Google.



La plateforme vidéo YouTube sera disponible en téléchargement sur Google Play à bord des véhicules Volvo.



C'est le début du streaming vidéo embarqué. La lecture des vidéos ne sera possible qu'à l'arrêt.



Les longs trajets en



« Le fait de permettre à nos clients de regarder des vidéos tout en rechargeant leur véhicule ou en attendant de récupérer leurs enfants à l'école fait partie de la promesse que nous leur faisons de rendre leur vie meilleure et plus agréable », a déclaré Henrik Green, directeur des produits chez Volvo. « Avec YouTube et bientôt d'autres grands services de streaming, nos clients pourront profiter de la recharge de leur voiture comme d'une pause plutôt que de la voir comme un inconvénient, ce qui rendra un peu plus simple le fait de posséder un véhicule électrique. »



L'arrivée des vidéos coïncide avec l'annonce de Volvo de l'intégration et de la compatibilité avec les appareils utilisant Google Assistant, qui va transformer les véhicules en appareils intelligents.



Cette intégration d'appareils utilisant Google Assistant aux véhicules et l'introduction de YouTube permet aux véhicules Volvo de devenir le prolongement de l'



Comme l'offre de Volvo comprend des données illimitées, les occupants du véhicule peuvent visionner YouTube aussi longtemps qu'ils le souhaitent.



« La voiture est un endroit privilégié pour profiter de la vidéo et du son, je ne serais donc pas surpris si cela incite les gens à passer plus de temps dans leurs Volvos, même s'ils ne vont nulle part », a confié Henrik Green.



Le partenariat Volvo - Google a commencé avec un système d'infodivertissement fonctionnant sous Android avec des services et applications Google intégrés aux véhicules.



Outre les vidéos, la technologie Volvo et Google sera bientôt en mesure de télécharger des applications de navigation, telles que Sygic et Flitsmeister, de recharge, telles que Chargepoint et Plugshare, ou encore de stationnement, comme SpotHero et ParkWhiz, là où elles sont disponibles.

