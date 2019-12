Restez connecté sur l’actualité automobile

Le SUV urbain Nissan Juke obtient la 5 étoiles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des



Leobtient la note maximale de(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP 2019.Le SUV Nissan Juke a obtenu un score de 94% pour la protection des adultes, de 85% pour la protection des enfants, de 81% pour la protection des piétons et de 73% pour la présence de systèmes d'aide à la conduite.Les scores du Nissan Juke résultent de la combinaison d'uneet deLes cinq étoiles aux tests Euro NCAP s'accompagnent d'une mention spéciale pour saet sesLe résultat est obtenu grâce à uneafin d'améliorer la rigidité tout en absorbant et dissipant l'énergie d'un impact avant qu'elle n'atteigne l'habitacle.Les aciers innovants ont permis d'sans compromettre leur solidité.Lesaméliorent quant à eux la visibilité nocturne en offrant un champ de vision allant jusqu'à 10 m de large.Plusieurséquipent le Nissan Juke, dont lequi alerte le conducteur et freine si la voiture détecte un autre véhicule, un piéton ou un cycliste sur sa trajectoire. Ce dispositif équipe de série toute la gamme Juke.Le crossover urbain de Nissan propose plusieurs technologies intelligentes, dont la. Le systèmedurant les longs trajets et en cas de circulation dense.Le Nissan Juke est également doté d'un(Blind Spot Intervention). Le dispositif actif alerte le conducteur lorsqu'il y a un véhicule dans l'angle mort et recentre le Nissan Juke dans sa voie. L'alerte anticollision arrière (Rear Cross Traffic Alert) prévient les accidents au sortir d'une place de parking en marche arrière.Note globale: 5Protection des adultes: 94%Protection des enfants: 85%Protection des piétons: 81%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 73%La vidéo du crash-test Euro NCAP du SUV urbain Nissan Juke sur la chaîne YouTube/LaTribuneAuto