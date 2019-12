Restez connecté sur l’actualité automobile

Le SUV urbain MG ZS EV électrique obtient la 5 étoiles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des



Le SUV MG ZS EV électrique de catégorie B a obtenu un score de 90% pour la protection des adultes, de 85% pour la protection des enfants, de 64% pour la protection des piétons et de 70% pour la présence de systèmes d'aide à la conduite.



Le MG ZS EV est équipé d'une technologie de prévention des collisions et d'une technologie d'assistance à la conduite autonome de niveau 2 de Bosch.



Le système MG Pilot L2 intègre des fonctions telles que l'ACC (assistance au changement de voie et le régulateur de vitesse adaptatif), le LDW (avertisseur de changement de voie), l'AEB-Cyclist (freinage d'urgence autonome avec protection des cyclistes) et la technologie d'assistance à la conduite automatique de niveau 2.



Une caméra multifonction et un radar à ondes millimétriques peuvent rapidement détecter et prendre en compte efficacement les conditions de circulation, protégeant notamment les automobilistes en cas de mauvaises conditions de circulation ou de routes en mauvais état.



Résultats Euro NCAP du SUV urbain électrique MG ZS EV:



Note globale: 5

Protection des adultes: 90%

Protection des enfants: 85%

Protection des piétons: 64%

Présence de systèmes d'aide à la conduite: 70%



La vidéo du crash-test Euro NCAP du SUV urbain électrique MG ZS EV sur la chaîne YouTube/LaTribuneAuto

