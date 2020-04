Restez connecté sur l’actualité automobile

Jazz e:HEV d'une nouvelle technologie d'airbag central avant.



La technologie d'airbag central avant vise à réduire le risque de blessures à la tête et à la poitrine pour les occupants du véhicule en cas d'impact latéral.



L'airbag central avant est installé dans le dossier du siège conducteur et se déploie dans l'



Cet airbag, l'un des 10 qui équipe la Jazz e:HEV, contribue à éviter tout contact direct et à réduire l'impact entre le conducteur et le passager en cas de collision latérale.



Afin de s'assurer que l'airbag est correctement placé pour fournir la protection maximale pendant le déploiement, il comprend trois points d'ancrage qui le guident autour du conducteur.



L'équipe d'ingénieurs Honda a conçu le module de l'airbag de manière à ce qu'il s'intègre dans la partie supérieure du siège conducteur.



En cas de collision latérale, l'airbag central avant fonctionne de concert avec deux autres systèmes.



Les prétensionneurs des ceintures de sécurité du conducteur et du passager permettent de réduire le mouvement latéral des occupants, avec le renfort d'un accoudoir central plus haut.



Globalement, cette fonctionnalité permet de réduire les blessures à la tête de 85 % pour le passager du côté proche de l'impact, et de 98 % pour le passager du côté opposé (sur la base des tests internes Honda).

