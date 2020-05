Restez connecté sur l’actualité automobile

Aiways utilise une batterie « en sandwich » qui réduit les risques d'incidents liés aux batteries de



La séparation des zones sèches et humides de la cellule supprime les risques de fuite de liquide, qui est à l'origine de 80 % des incidents liés aux batteries.



L'ajout d'une plaque d'isolation entre le module de batterie et la plaque de refroidissement empêche le liquide de refroidissement de pénétrer dans le module de batterie à cause d'une fuite.



Cette structure empêche le liquide de refroidissement de pénétrer dans le module de batterie à cause d'une fuite après un impact important.



La structure fait également office d'isolation partielle en réduisant le taux de transfert de chaleur entre l'



Le système de gestion de batterie (BMS) utilise des algorithmes évolués afin de suivre l'état de charge (SOC) de la batterie du



Le système surveille et gère la



La fonction d'



Le bloc-batterie Aiways a subi 580 tests. Afin d'assurer la sécurité et la fiabilité électrique, chimique et physique des blocs-batteries, ceux-ci ont été mis à rude épreuve, par des tests de courts-circuits, de résistance aux températures très basses ou élevées, ou encore de démarrage de la batterie dans des conditions thermiques extrêmes.



D'une capacité de 63 kWh, l'unité de batterie de l'U5 est capable de fournir une charge suffisante pour parcourir plus de 400 km selon le cycle NEDC.



Les



La batterie de l'U5 peut être chargée rapidement de 20 % à 80 % en 40 minutes à l'aide d'un chargeur



Une charge nocturne de 8 heures au moyen d'un chargeur CA (6,6 kW Type 2) permet de passer de 10 % à 95 % de charge. Aiways utilise une batterie « en sandwich » qui réduit les risques d'incidents liés aux batteries de véhicules électriques Lade la cellule, qui est à l'origine de 80 % des incidents liés aux batteries.L'entre le module de batterie et la plaque de refroidissement empêche le liquide de refroidissement de pénétrer dans le module de batterie à cause d'une fuite.Cette structure empêche le liquide de refroidissement de pénétrer dans le module de batterie à cause d'une fuite après un impact important.La structure fait également office d'en réduisant le taux de transfert de chaleur entre l' environnement extérieur et le module de batterie.Le système de gestion de batterie (BMS) utilise desde la batterie du SUV électrique Aiways.Le système surveille et gère la consommation d'énergie réelle avec précision.La fonction d' auto -apprentissage avancée de l'algorithme sur l'état de charge fournit des informations précises sur les dépenses énergétiques en fonction des habitudes de conduite, et peut inciter les utilisateurs à adapter leur conduite afin de prolonger la durée de vie de la batterie.Le bloc-batterie Aiways a subi. Afin d'assurer la sécurité et lades blocs-batteries, ceux-ci ont été mis à rude épreuve, par des testsD'une capacité de 63 kWh, l'unité de batterie de l'U5 est capable de fournir une charge suffisante pour parcourir plus de 400 km selon le cycle NEDC.Les essais d'Aiways dans des conditions hivernales ont révélé une autonomie réelle de près de 300 km à moins de 0 degré Celsius.La batterie de l'U5 peut être chargée rapidement de 20 % à 80 % en 40 minutes à l'aide d'un chargeur CC Une charge nocturne de 8 heures au moyen d'un chargeur CA (6,6 kW Type 2) permet de passer de 10 % à 95 % de charge.