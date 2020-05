Restez connecté sur l’actualité automobile

Le projet de recherche « 5G NetMobil » développe la communication directe entre les véhicules et avec l'infrastructure pour plus de sécurité grâce à la communication en temps réel en Allemagne.



Les résultats attendus du projet visent la standardisation et le développement en série.



Lorsque les véhicules sont interconnectés et échangent en temps réel avec l'infrastructure de transport, le risque d'accident mais aussi les émissions connaissent une diminution.



Une connexion stable et fiable est une condition essentielle, que cette connexion passe par la technologie sans-fil haute performance de cinquième génération (5G) pour réseaux cellulaires ou par des alternatives basées sur le WLAN (ITS-G5).



Piétons à un carrefour difficile à apprécier ou véhicule sortant soudainement d'une rue latérale avec une faible visibilité : dans la circulation, il arrive souvent que le conducteur ne puisse pas avoir une vue d'ensemble. Radar, capteurs ultrasons et caméra sont les yeux des véhicules modernes. Ils détectent la circulation autour des véhicules, mais ne peuvent pas regarder au-delà d'un coin de rue ou derrière des obstacles. La communication directe Vehicle-to-Vehicle (V2V), Vehicle-to-Infrastructure (V2I) et Vehicle-to-Network (V2N) permet aux véhicules d'échanger des données en temps réel entre eux et avec leur environnement, au-delà du champ de vision.



Les partenaires du projet 5G NetMobil ont développé un assistant de croisement qui protège les piétons et les cyclistes aux intersections avec une faible visibilité. Une caméra montée dans l'infrastructure détecte les piétons et avertit les véhicules en quelques millisecondes afin d'éviter les situations critiques lors des changements de direction.



Un champ de recherche du projet est le platooning. A l'avenir, les véhicules utilitaires pourront se regrouper dans des pelotons (platoons) et circuler à une distance très faible les uns des autres.



Les accélérations, freinages, et la direction seront synchronisées par une communication V2V.



Le drafting automatisé, ou le fait de se mettre dans l'aspiration d'un autre véhicule, augmente la sécurité sur les autoroutes et réduit considérablement la



Une gestion intelligente du trafic permettant aux véhicules de « naviguer » sur un itinéraire avec feux au vert et d'être guidés plus rapidement en ville a été développée.



L'objectif du projet de recherche était de résoudre les principaux défis posés par la communication en temps réel dans l'automobile.



Pour que la conduite entièrement connectée puisse devenir réalité, la communication directe entre les véhicules et avec l'infrastructure doit fonctionner de manière fiable et avec des débits de données élevés, ainsi que des temps de latence réduits.



Mais que se passe-t-il si la qualité de la connexion change, s'il n'y a qu'un faible débit de données disponible pour la communication directe entre les véhicules ?



Les experts du Projet ont élaboré un concept de « qualité de service », qui reconnaît les modifications de la qualité du réseau fourni et les transmet aux fonctions de conduite connectées.



En platooning, cela permet d'augmenter automatiquement les distances entre les véhicules individuels du convoi lorsque la qualité du réseau diminue.



Un autre axe de recherche a été la subdivision du réseau cellulaire principal en réseaux virtuels individuels (Slicing). Ainsi un réseau isolé peut-être réservé à la transmission des données relatives aux fonctions critiques, telle que l'avertissement du conducteur en cas de présence de piétons à un carrefour.



Cette sauvegarde assure que la communication de ces données est toujours assurée. Le transfert de données pour le streaming vidéo ou la mise à jour de la carte



Le projet de recherche a apporté des contributions importantes à la communication hybride qui utilise à chaque fois la connexion la plus stable, technologie du réseau cellulaire ou alternative basée sur le WiFi, pour ne pas perdre la connexion lors des déplacements du véhicule.



Les partenaires du projet 5G NetMobil :



Robert Bosch GmbH (Coordinateur du projet)

Université technique de Dresde (Coordinateur du projet)

Acticom GmbH

AG

CLAAS GmbH

Deutsche Telekom AG

dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH

Ericsson GmbH

Institut Fraunhofer Heinrich Hertz

Heusch/Boesefeldt GmbH

École Supérieure de Technique et d'Économie (HTW) de la Sarre

Logic Way GmbH

Nokia

Université technique de Kaiserslautern

Vodafone GmbH

