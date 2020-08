Restez connecté sur l’actualité automobile

La fonction de Pre-Safe Impulse latéral soulève la carrosserie de la juste avant un choc latéral avec le train de roulement actif E-Active Body Control.



Le train de roulement actif E-Active Body Control de la cinq processeurs multi cœur, plus de 20 capteurs et une caméra stéréo pour réagir de manière préventive à diverses situations de conduite.



Le train de roulement actif E-Active Body Control complète la suspension pneumatique avec une suspension hydropneumatique partiellement portante.



La suspension pneumatique supporte la charge de base de la superstructure du véhicule et paramètre progressivement le niveau.



Le système hydropneumatique génère des forces dynamiques qui se superposent à celles de la suspension pneumatique pour soutenir et amortir activement la carrosserie du véhicule.



Un amortisseur doté dans chaque chambre d'une valve d'amortissement réglable et d'un accumulateur hydraulique est implanté à l'intérieur de l'essieu à chaque roue.



L'amortisseur est relié dans le réseau 48 V à une unité moteur/pompe intelligente via des conduites hydrauliques.



Par le déclenchement de l'unité moteur/pompe, l'huile peut être repoussée de manière à générer une différence de pression au sein de l'amortisseur qui permet de produire rapidement une force active.



La coordination des unités moteur/pompe à toutes les roues s'effectue via un calculateur central qui pilote les valves et le compresseur de la suspension pneumatique, contrôlant ainsi en permanence l'ensemble du train de roulement.



Les calculateurs du système analysent la situation de conduite 1 000 fois par seconde et adaptent le train de roulement. Le train de roulement entièrement actif sur base 48 volts offre un très large étalement du comportement routier dans le cadre des programmes de conduite.



Le train de roulement actif E-Active Body Control règle la suspension et l'amortissement individuellement sur chaque roue et compense le roulis, le tangage et les mouvements de pompage.



Dans le programme de conduite Comfort, le Road Surface Scan analyse la route devant la Mercedes Classe S à l'aide d'une caméra stéréo multifonctions (SMPC). Les jambes de suspension sont ensuite réglées de manière à limiter autant que possible les mouvements de la carrosserie lors du passage sur les ondulations de la chaussée.



Dans le mode de conduite Curve, la Mercedes Classe S s'incline de manière active dans le virage. La fonction d'inclinaison et le réglage confortable du train de roulement rendent le confort de marche perceptible. Les passagers à l'estomac fragile se sentent particulièrement bien.



Le train de roulement actif E-Active Body Control améliore aussi la sécurité des occupants en amont de l'accident en cas de risque de collision latérale.



En cas de risque imminent de choc latéral, la carrosserie de le Mercedes Classe S peut être soulevée en quelques dixièmes de seconde par le train de roulement E-Active Body Control . Il en résulte un délestage des structures des portes, étant donné que le bas de caisse, une fois rehaussé, peut absorber une plus grande part des charges. La déformation de la cellule passagers et les contraintes sur les passagers diminuent. L'énergie de l'impact est ainsi déviée vers les structures résistantes dans la partie inférieure du véhicule.



Quand les capteurs détectent et analysent un risque de collision latérale, la fonction Pre-Safe Impulse latéral soulève légèrement la carrosserie de jusqu'à 80 millimètres de manière préventive en cas de risque imminent de choc latéral.



