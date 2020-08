Restez connecté sur l’actualité automobile

La airbag frontal arrière (option).



L'airbag arrière se déploie à partir du dossier des sièges avant en cas de fort choc frontal et complète les systèmes de protection pour les deux passagers des sièges latéraux à l'arrière.



Avec sa structure tubulaire, l'airbag frontal arrière se déploie de manière particulièrement douce.



Des structures cylindriques remplies au gaz comprimé gonflent une structure en forme d'aile.



Un grand airbag en forme de tente se met en place entre les deux ailes et son enveloppe s'emplit dans le même temps d'air ambiant grâce à des valves spéciales.



La conception des valves empêche l'air de ressortir lorsque le passager avant s'enfonce dans l'airbag.



Le volume relativement faible des tubes permet le déploiement rapide d'un volume d'airbag relativement important.



Ce processus se déroule avec un déploiement de force relativement faible et un risque de blessure minime dans la mesure où les ailes tubulaires esquivent les obstacles.



L'airbag complète l'effet de retenue de la ceinture de sécurité et retient la tête et la nuque de manière à réduire significativement leurs contraintes.



L'airbag arrière, associé à un airbag ceinture, réduit les charges sur la tête et le cou des passagers arrière latéraux en cas de graves collisions frontales.



