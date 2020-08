Restez connecté sur l’actualité automobile

La airbag médian.



L'airbag médian est intégré au dossier conducteur au milieu du véhicule.



Positionné entre le siège conducteur et le siège passager avant, l'airbag médian réduit le risque d'entrechoquement des têtes en cas de grave collision latérale.



L'airbag médian se déclenche en cas de grave impact latéral, si certaines conditions sont remplies.



Les principaux facteurs déterminant le déclenchement de l'airbag médian sont le sens du choc, le côté du choc et l'occupation du siège passager.

