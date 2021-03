Restez connecté sur l’actualité automobile

Des données d'essaimage de haute précision améliorent le service "d'alertes locales de danger" grâce au Car-to-X.



de haute précision améliorent leL'application "car-to-cloud" repose sur uneLa technologie, télécharger les données à traiter sur le cloud et avertir les autres conducteurs d'une zone de verglas quasiment en temps réel.Depuis 2017, les voitures fabriquées par Audi sont capables de s'avertir mutuellement en cas d'accident, de véhicule en panne, d'embouteillage, de verglas ou de visibilité réduite.Le service "Alertes locales de danger" de car-to-X analyse diverses données. Il s'agit notamment des interventions du contrôle électronique de stabilité (ESC), des capteurs de pluie et de lumière, des essuie-glaces et des phares, ainsi que des appels d'urgence et du déclenchement des airbags.Audi passe à l'étape suivante et améliore le service avec des données d'essaimage de haute précision pour rendre l'alerte plus rapide et plus précise. La firme aux quatre anneaux utilise une solution brevetée de la société suédoise Nira Dynamics AB à cette fin.Dans la voiture , le système. Pour ce faire, il utilise des signaux provenant des trains roulants, tels que la vitesse des roues et les valeurs d'accélération. Il est actif en permanence dans les situations de conduite normales. Les données du capteur sont anonymes, à la fois dans la voiture et dans le cloud, hébergées par Nira Dynamics AB, auquel elles sont transmises. Les données agrégées sont combinées avec des métadonnées telles que les informations météorologiques actuelles et des valeurs empiriques, puis transmises par un serveur Nira au fournisseur de services Here Technologies. Les données sont intégrées dans la plateforme de localisation Here Technologies qui représente le réseau routier comme un modèle tridimensionnel précis.Les serveurs Here Technologies envoient les informations d'alerte aux voitures qui se trouvent dans des zones où les conditions sont mauvaises ou qui se dirigent vers de telles zones.Le conducteurdu véhicule.Plus le nombre de véhicules qui fournissent les données est important, plus le système peut apprendre, analyser et créer des cartes, et ainsi informer ou avertir les conducteurs en fonction de la situation.En Europe, plus de 1,7 million de véhicules du groupe Volkswagen constitueront l'essaim d'intelligence et fourniront des données actuelles pour le service d'information sur les dangers en 2021. Le nombre de véhicules passera à plus de trois millions en 2022.Le service est disponible sur les nouveaux modèles d'Audi, Bentley Seat , Skoda et Volkswagen.En utilisant les cartes de coefficient de friction actuelles basées sur ces données en temps réel, les municipalités peuvent optimiser leur service de déneigement en temps réel et utiliser moins de sel de déneigement.Les systèmes d' aide à la conduite peuvent se pré-conditionner et s'adapter à l'état de la route avec plus de précision.Le système de navigation peut prendre en compte les conditions de la route afin d'offrir un calcul plus précis de l'heure d'arrivée prévue.Le contrôle d'adhérence des roues peut permettre le développement de services d'entretien des pneus en détectant le niveau d'usure ainsi que le niveau de performance du pneu.