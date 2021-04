Restez connecté sur l’actualité automobile

La Dacia Sandero Stepway obtient deux étoiles sur cinq possibles à l'



La



Grâce à la plateforme modulaire CMF de l'alliance



La plateforme modulaire CMF offre une meilleure protection en cas de choc grâce à une résistance et une rigidité supérieures.



La structure a été renforcée au niveau de la baie moteur (en voie basse, les longerons et les berceaux sont nouveaux) et de l'habitacle.



La présence de capteurs de pression de porte et d'un accéléromètre permet une détection précoce des collisions latérales pour un déploiement plus rapide des airbags rideaux et latéraux protégeant l'abdomen, le thorax et la tête.



La Sandero Stepway est équipée en série de six airbags, de ceintures à limitateur d'effort, de prétensionneurs à l'avant et à l'arrière et de l'appel d'urgence en cas d'accident (bouton SOS situé au niveau du plafonnier).



Les appui-têtes avant sont équipés d'un système anti-coup du lapin.



Actif de 7 à 170 km/h, le freinage automatique d'urgence détecte, via le radar avant, la distance du véhicule qui précède (à l'arrêt ou en mouvement). Si un risque de collision est détecté, le système alerte le conducteur visuellement et acoustiquement avant d'amplifier la performance du système de freinage si le conducteur freine mais que le risque est toujours présent et d'actionner automatiquement ou plus fortement les freins si le conducteur ne freine pas ou pas suffisamment.



Actif à partir de 30 km/h et jusqu'à 140 km/h, le détecteur d'angles morts prévient le conducteur d'une collision potentielle avec un autre véhicule sur le côté et/ou à l'arrière du véhicule pendant les manœuvres de changement de voie. Quatre capteurs à ultrasons (2 situés à l'arrière du véhicule et 2 à l'avant) détectent les



Composé de 4 radars avant, 4 radars arrière, une caméra arrière et des lignes de guidage dynamiques, l'Assistance de parking permet de manœuvrer plus aisément grâce à des avertisseurs sonores et visuels.



L'aide au démarrage en côte empêche le véhicule de reculer pendant deux secondes, lors de la reprise du trajet à partir d'un arrêt en pente, lorsque le conducteur lève le pied de la pédale de frein pour appuyer sur la pédale d'accélérateur.



Résultats Euro NCAP de la Dacia Sandero Stepway:



globale: 2

Protection des adultes: 70%

Protection des enfants: 72%

Protection des piétons: 41%

Présence de systèmes d'aide à la conduite: 42%

Laà l' Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP 2021.La Dacia Sandero Stepway a obtenu un score de 70% pour la protection des adultes, de 72% pour la protection des enfants, de 41% pour la protection des piétons et de 42% pour la présence de systèmes d' aide à la conduite Grâce à la plateforme modulaire CMF de l'alliance Renault -Nissan-Mitsubishi et la nouvelle architecture électronique, la Sandero Stepway reçoit des aides à la conduite (ADAS) et des équipements de sécurité.La plateforme modulaire CMF offre une meilleure protection en cas de choc grâce à une résistance et une rigidité supérieures.La structure a été renforcée au niveau de la baie moteur (en voie basse, les longerons et les berceaux sont nouveaux) et de l'habitacle.La présence de capteurs de pression de porte et d'un accéléromètre permet une détection précoce des collisions latérales pour un déploiement plus rapide des airbags rideaux et latéraux protégeant l'abdomen, le thorax et la tête.La Sandero Stepway est équipée en série de six airbags, de ceintures à limitateur d'effort, de prétensionneurs à l'avant et à l'arrière et de l'appel d'urgence en cas d'accident (bouton SOS situé au niveau du plafonnier).Les appui-têtes avant sont équipés d'un système anti-coup du lapin.Actif de 7 à 170 km/h, le freinage automatique d'urgence détecte, via le radar avant, la distance du véhicule qui précède (à l'arrêt ou en mouvement). Si un risque de collision est détecté, le système alerte le conducteur visuellement et acoustiquement avant d'amplifier la performance du système de freinage si le conducteur freine mais que le risque est toujours présent et d'actionner automatiquement ou plus fortement les freins si le conducteur ne freine pas ou pas suffisamment.Actif à partir de 30 km/h et jusqu'à 140 km/h, le détecteur d'angles morts prévient le conducteur d'une collision potentielle avec un autre véhicule sur le côté et/ou à l'arrière du véhicule pendant les manœuvres de changement de voie. Quatre capteurs à ultrasons (2 situés à l'arrière du véhicule et 2 à l'avant) détectent les voitures et les motos en mouvement dans la zone d'angle mort. Si quelque chose ou quelqu'un se trouve dans la zone d'angle mort, une LED s'allume dans le rétroviseur extérieur du latéral correspondant.Composé de 4 radars avant, 4 radars arrière, une caméra arrière et des lignes de guidage dynamiques, l'Assistance de parking permet de manœuvrer plus aisément grâce à des avertisseurs sonores et visuels.L'aide au démarrage en côte empêche le véhicule de reculer pendant deux secondes, lors de la reprise du trajet à partir d'un arrêt en pente, lorsque le conducteur lève le pied de la pédale de frein pour appuyer sur la pédale d'accélérateur. Note globale: 2Protection des adultes: 70%Protection des enfants: 72%Protection des piétons: 41%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 42%