Restez connecté sur l’actualité automobile

La Skoda Enyaq iV électrique obtient la 5 étoiles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des



Le



La Skoda Enyaq iV est équipée de jusqu'à neuf airbags, dont un airbag central entre les sièges avant, et d'un système complet de protection proactive des occupants.



De nombreux systèmes d'assistance de pointe alertent le conducteur de collisions potentielles dans de nombreuses situations et contribuent activement à les prévenir ou à en minimiser les conséquences. Il s'agit notamment du Front Assist avec protection anticipée des piétons et des cyclistes, du Side Assist avec Rear Traffic Alert, ainsi que du Collision Avoidance Assist, du Turn Assist et de l'Exit Warning.



Le Travel Assist aide activement le conducteur à contrôler le véhicule en pouvant agir sur la direction ou la vitesse du véhicule et comprend, outre le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), l'Adaptive Lane Assist avec reconnaissance des chantiers routiers, le Traffic Jam Assist et l'Emergency Assist.



Un affichage tête haute à réalité augmentée et des phares



Résultats Euro NCAP du SUV électrique de taille intermédiaire Skoda Enyaq iV:



Note globale: 5

Protection des adultes: 94%

Protection des enfants: 89%

Protection des piétons: 71%

Présence de systèmes d'aide à la conduite: 82%

La Skoda Enyaq iV électrique obtient la note maximale de(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP 2021.Le SUV électrique de taille intermédiaire Skoda Enyaq iV a obtenu un score de 94% pour la protection des adultes, de 89% pour la protection des enfants, de 71% pour la protection des piétons et de 82% pour la présence de systèmes d' aide à la conduite La Skoda Enyaq iV est équipée de jusqu'à neuf airbags, dont un airbag central entre les sièges avant, et d'un système complet de protection proactive des occupants.De nombreux systèmes d'assistance de pointe alertent le conducteur de collisions potentielles dans de nombreuses situations et contribuent activement à les prévenir ou à en minimiser les conséquences. Il s'agit notamment du Front Assist avec protection anticipée des piétons et des cyclistes, du Side Assist avec Rear Traffic Alert, ainsi que du Collision Avoidance Assist, du Turn Assist et de l'Exit Warning.Le Travel Assist aide activement le conducteur à contrôler le véhicule en pouvant agir sur la direction ou la vitesse du véhicule et comprend, outre le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), l'Adaptive Lane Assist avec reconnaissance des chantiers routiers, le Traffic Jam Assist et l'Emergency Assist.Un affichage tête haute à réalité augmentée et des phares Matrix LED sont disponibles de série à partir de la version 60 de l'Enyaq iV.Note globale: 5Protection des adultes: 94%Protection des enfants: 89%Protection des piétons: 71%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 82%