Restez connecté sur l’actualité automobile

La Volkswagen ID.4 électrique obtient la



Le



Le bac de batterie consiste en une structure légère en aluminium à colombages évolutive. Le bac est vissé à la carrosserie dont il renforce la rigidité.



Le boîtier en aluminium de la batterie, avec son cadre antichoc intégré, protège la batterie.



Le cadre périphérique en profilés d'aluminium extrudé protège le système de batterie contre les dommages en cas de collision.



L'alimentation de la batterie est coupée en cas d'accident grave.



Les bas de caisse sont dotés d'un noyau en profilés d'aluminium entourés d'aciers très haute résistance formés à chaud. Les éléments en acier constituent une composante majeure de l'habitacle.



La rigidité du panneau extérieur des portes, dont le poids est réduit par une moindre épaisseur de paroi, est renforcée.



Les appuie-tête des sièges avant réduisent le risque de coup du lapin lors d'une collision par l'arrière. Lors d'une collision latérale, l'airbag central se déploie depuis le bourrelet latéral de maintien du siège du conducteur afin d'éviter une collision entre le conducteur et le passager avant.



Sur le siège passager avant et les sièges arrière latéraux, des œillets de retenue Isofix pour les sièges enfants sont disponibles.



L'ID.4 dispose d'un large éventail de systèmes d'aide à la conduite appelés « IQ.Drive ».



L'ID.4 entièrement équipé utilise un radar avant, une caméra frontale, quatre caméras environnantes, deux assistants de changement de voie et huit capteurs à ultrasons pour collecter les données de l'



L'ID.4 dispose en standard d'un assistant freinage d'urgence « Front Assist », d'un assistant de maintien de trajectoire « Lane Assist », d'un régulateur de vitesse adaptatif et prédictif (ACC), d'un freinage d'urgence d'intersection « Turn Assist », d'un système de détection de la signalisation



Le système de freinage automatique d'urgence protège les usagers vulnérables de la route (piétons et cyclistes) avec lesquels le véhicule peut entrer en collision.



L'assistance au freinage d'urgence autonome « Front Assist » surveille la zone à l'avant au moyen de la caméra multifonction et, en cas de risque de collision avec d'autres usagers de la route, réagit au moyen d'avertissements et d'interventions de freinage.



L'assistant de maintien de voie Lane Assist, l'assistance au freinage d'urgence Front Assist comprenant la fonction de freinage d'urgence d'intersection et l'assistant d'évitement ainsi que le régulateur de distance ACC « stop & go » avec limiteur de vitesse sont disponibles.



Le régulateur de vitesse adaptatif ACC exploite les données de navigation et les panneaux de signalisation : il peut ainsi fonctionner de manière préventive. Il réduit automatiquement la vitesse avant les virages, les ronds-points, les panneaux de limitation de vitesse et les entrées en agglomération.



L'assistant de conduite « Travel Assist » régule la distance par rapport au véhicule qui précède et maintient en plus la



L'assistant de changement de voie « Side Assist » avertit des changements de voies en cas de situations critiques.



L'assistant Emergency Assist immobilise l'ID.4 quand le conducteur n'en est plus capable.



L'aide au stationnement acoustique standard comporte une fonction de freinage d'urgence en cas de manœuvre.



Les projecteurs matriciels à LED assurent un contrôle intelligent des feux de route.



Résultats Euro NCAP du SUV électrique de taille intermédiaire Volkswagen ID.4:



Note globale: 5

Protection des adultes: 93%

Protection des enfants: 89%

Protection des piétons: 76%

Présence de systèmes d'aide à la conduite: 85%

