Restez connecté sur l’actualité automobile

Le constructeur de véhicules électriques utilise unequiLa technologie « sandwich » brevetéeLasupprime les risques de fuite de liquide de refroidissement à l'origine de 80 % des incidents liés aux batteries.La batterie à structure sandwich Aiways comporte uneMême après un choc puissant,La structure fait également office d'Le système de gestion de batterie (BMS) utilise des algorithmes évolués afin de suivre l'état de charge (SOC) de la batterie du SUV électrique Aiways.Le système surveille et gère la consommation d'énergie réelle avec précision.La fonction d' auto -apprentissage avancée de l'algorithme sur l'état de charge fournit des informations précises sur les dépenses énergétiques en fonction des habitudes de conduite, et peut inciter les utilisateurs à adapter leur conduite afin de prolonger la durée de vie de la batterie.La batterie sandwich Aiways a subau cours de sa conception, bien plus que les 51 tests requis par la législation chinoise.Afin d'assurer la sécurité et la fiabilité électrique, chimique et physique des blocs-batteries, ceux-ci ont été mis à rude épreuve, parDepuis qu'Aiways a commencé à livrer des véhicules électriques en 2019,, que ce soit en Chine ou en Europe.D'une capacité de 63 kWh, l'unité de batterie de l'U5 est capable de fournir une charge suffisante pour parcourir plus de 400 km selon le cycle WLTP.Les essais d'Aiways dans des conditions hivernales ont révélé une autonomie réelle de près de 300 km à moins de 0 degré Celsius.La batterie de l'U5 peut être chargée rapidement de 30 % à 80 % en 27 minutes à l'aide d'un chargeur CC Aiways collabore avec CATL pour les technologies de batteries.Le bloc-batterie Aiways contient 24 modules à haute densité énergétique fournis par CATL.Aiways détient plus de 10 brevets pour sa structure de batterie « en sandwich », qui améliore la stabilité du véhicule et réduit le risque d'incidents de batterie.