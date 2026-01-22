Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
Le Volvo EX60 électrique à transmission intégrale peut parcourir jusqu'à 810 km avec une seule charge

Le Volvo EX60 électrique à transmission intégrale peut parcourir jusqu'à 810 km avec une seule charge

Le Volvo EX60 électrique à transmission intégrale peut parcourir jusqu'à 810 km avec une seule charge

Le Volvo EX60 électrique à transmission intégrale peut parcourir jusqu'à 810 km avec une seule charge

Volvo lève le voile sur le SUV intermédiaire électrique EX60.

Le Volvo EX60 redéfinit les standards de la catégorie électrique en termes d'autonomie et de vitesse de recharge.

Design scandinave fonctionnel

L»EX60 pousse les principes de design scandinave Volvo dans une ère entièrement électrique. Il combine un extérieur affirmé et efficace avec des matériaux naturels à l'intérieur.

Un avant bas, une ligne de toit fuyante et des flancs de carrosserie effilés améliorent l'efficacité aérodynamique globale. L'EX60 fend l'air avec un coefficient de traînée de 0,26, contribuant à son autonomie.

À l'intérieur, l'empattement long et le plancher plat créent de l'espace pour les jambes à l'arrière, ainsi qu'un grand compartiment à bagages et divers rangements pour les effets personnels.

Motorisations

L'EX60 est disponible avec trois variantes de motorisation différentes. Au total, l'EX60 électrique est disponible en sept variantes motorisations/batteries.

Autonomie

La variante P12 AWD Electric à transmission intégrale offre une autonomie allant jusqu'à 810 km, tandis que la P10 AWD Electric affiche une autonomie allant jusqu'à 660 km. Une variante P6 Electric à propulsion offre jusqu'à 620 km d'autonomie.

Recharge

L'EX60 peut recharger jusqu'à 340 km d'autonomie en dix minutes lorsqu'il utilise une borne de recharge rapide de 400 kW.

Architecture

L'EX60 est construit sur la nouvelle architecture de véhicule électrique de Volvo (SPA3), et propulsé par le système central HuginCore de Volvo.

La technologie cell-to-body, les moteurs électriques de nouvelle génération, une nouvelle conception de cellule de batterie et le méga-casting contribuent à améliorer l'efficacité énergétique et l'autonomie de la batterie haute tension, tout en réduisant le poids.

Système central HuginCore de Volvo

Le Volvo EX60 est propulsé par la dernière itération du système central HuginCore de Volvo. Le développement technologique combine le développement interne et la collaboration avec des leaders technologiques tels que Google, NVIDIA et Qualcomm Technologies.

Sécurité

Au cœur de la structure de sécurité de l'EX60 se trouve la cage de sécurité, renforcée avec de l'acier au bore.

À l'intérieur, des systèmes de retenue de pointe travaillent ensemble pour offrir une protection optimale.

La ceinture de sécurité multi-adaptative de Volvo, une première mondiale, offrira une protection plus intelligente et personnalisée aux passagers avant.

Grâce au système HuginCore, le Volvo EX60 évalue constamment le monde autour de la voiture grâce à son vaste éventail de capteurs. Le résultat est une voiture avec une compréhension claire et précise de son environnement.

Système d'infodivertissement

Les écrans du système d'infodivertissement répondent rapidement et les cartes se chargent instantanément, tandis que l'UX offre un accès plus rapide aux fonctions clés.

Assistant IA

L'EX60 est lancée avec Gemini, l»assistant IA de Google. Gemini est intégré à la voiture et permet d'avoir des conversations naturelles et personnalisées sans avoir à mémoriser de commandes spécifiques.

Mises à jour régulières à distance (OTA)

Le Volvo EX60 est conçu pour s'améliorer avec le temps. Il bénéficiera de mises à jour régulières à distance (OTA), ce qui signifie que la voiture deviendra meilleure au fil du temps.

Production

La production débutera ce printemps dans l'usine Volvo Cars en Suède.

Commercialisation

L'EX60 sera disponible sur les marchés européens et aux États-Unis.

Les livraisons des variantes P6 à propulsion et P10 AWD du véhicule familial à cinq places commenceront au cours de l»été 2026, la P12 AWD suivant peu après.

Garantie

L'EX60 électrique est livré avec une garantie de 10 ans sur la batterie.

Eric Houguet, écrit le 22/01/2026

Rechercher sur le site

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : salons - Retrouvez le dernier concept-car Tesla