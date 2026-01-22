Le Volvo EX60 électrique à transmission intégrale peut parcourir jusqu'à 810 km avec une seule charge

Volvo
lève le voile sur le SUV intermédiaire électrique EX60
.
Le Volvo EX60 redéfinit les standards de la catégorie électrique en termes d'autonomie et de vitesse de recharge.Design scandinave fonctionnel
L»EX60 pousse les principes de design scandinave Volvo dans une ère entièrement électrique. Il combine un extérieur affirmé et efficace avec des matériaux naturels à l'intérieur.
Un avant bas, une ligne de toit fuyante et des flancs de carrosserie effilés améliorent l'efficacité aérodynamique globale. L'EX60 fend l'air avec un coefficient de traînée de 0,26, contribuant à son autonomie.
À l'intérieur, l'empattement long et le plancher plat créent de l'espace
pour les jambes à l'arrière, ainsi qu'un grand compartiment à bagages et divers rangements pour les effets personnels.Motorisations
L'EX60 est disponible avec trois variantes de motorisation différentes. Au total, l'EX60 électrique est disponible en sept variantes motorisations/batteries.Autonomie
La variante P12 AWD Electric à transmission intégrale offre une autonomie allant jusqu'à 810 km, tandis que la P10 AWD Electric affiche une autonomie allant jusqu'à 660 km. Une variante P6 Electric à propulsion offre jusqu'à 620 km d'autonomie. Recharge
L'EX60 peut recharger jusqu'à 340 km d'autonomie en dix minutes lorsqu'il utilise une borne de recharge rapide de 400 kW.Architecture
L'EX60 est construit sur la nouvelle architecture de véhicule électrique de Volvo
(SPA3), et propulsé par le système central HuginCore de Volvo.
La technologie cell-to-body, les moteurs électriques de nouvelle génération, une nouvelle conception de cellule de batterie et le méga-casting contribuent à améliorer l'efficacité énergétique et l'autonomie de la batterie haute tension, tout en réduisant le poids.Système central HuginCore de Volvo
Le Volvo EX60 est propulsé par la dernière itération du système central HuginCore de Volvo. Le développement technologique combine le développement interne et la collaboration avec des leaders technologiques tels que Google, NVIDIA et Qualcomm Technologies.Sécurité
Au cœur de la structure de sécurité de l'EX60 se trouve la cage de sécurité, renforcée avec de l'acier au bore.
À l'intérieur, des systèmes de retenue de pointe travaillent ensemble pour offrir une protection optimale.
La ceinture de sécurité multi-adaptative de Volvo, une première mondiale, offrira une protection plus intelligente et personnalisée aux passagers avant.
Grâce au système HuginCore, le Volvo EX60 évalue constamment le monde autour de la voiture
grâce à son vaste éventail de capteurs. Le résultat est une voiture avec une compréhension claire et précise de son environnement
.Système d'infodivertissement
Les écrans du système d'infodivertissement répondent rapidement et les cartes se chargent instantanément, tandis que l'UX
offre un accès plus rapide aux fonctions clés.Assistant IA
L'EX60 est lancée avec Gemini, l»assistant IA de Google. Gemini est intégré à la voiture et permet d'avoir des conversations naturelles et personnalisées sans avoir à mémoriser de commandes spécifiques. Mises à jour régulières à distance (OTA)
Le Volvo EX60 est conçu pour s'améliorer avec le temps. Il bénéficiera de mises à jour régulières à distance (OTA), ce qui signifie que la voiture deviendra meilleure au fil du temps. Production
La production débutera ce printemps dans l'usine Volvo Cars en Suède.Commercialisation
L'EX60 sera disponible sur les marchés européens et aux États-Unis.
Les livraisons des variantes P6 à propulsion et P10 AWD du véhicule familial à cinq places commenceront au cours de l»été 2026, la P12 AWD suivant peu après.Garantie
L'EX60 électrique est livré avec une garantie de 10 ans sur la batterie.