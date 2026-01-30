La Mercedes-Benz Classe S
s'offre une mise à jour complète avec plus de 50 % des composants nouvellement développés ou revus (environ 2 700 composants). C'est la mise à jour la plus complète d'une génération de Classe
S.
140 ans après l'invention de l'automobile
par Carl Benz en 1886, la Classe S revisitée perpétue un héritage d'excellence en ingénierie, de savoir-faire et du sentiment de « Bienvenue à la maison ».
La Classe S revisitée embarque une Etoile Mercedes illuminée (en option) sur le capot, une calandre 20% plus grande et des phares Digital Light de nouvelle génération à double étoile avec une technologie micro-LED.
Le système d'exploitation Mercedes-Benz (MB. OS) est le super ordinateur derrière la Classe S, alimentant tous les domaines et reliant tous les systèmes en un écosystème unique. Connectée au Mercedes-Benz Intelligent Cloud, elle permet des mises à jour Over The Air pour de nombreuses fonctions du véhicule, maintenant la Classe S à jour et prête pour l'avenir.
Une technologie de capteurs étendue et une architecture informatique puissante permettent une assistance à la conduite
et au stationnement de nouvelle génération. Le MB.Drive Assist Pro permet une conduite point à point sans faille dans un trafic urbain dense (disponible en Chine au début du marché, plus tard aux États-Unis, et dans d'autres marchés lorsque la réglementation le permettra).
Le Superscreen MBUX standard et le MBUX de dernière génération apportent l'assistant virtuel « Hey Mercedes » basé sur l'IA avec dialogues naturels, une interface Zero Layer améliorée, une navigation surround MBUX basée sur Google Maps.
La Classe S s'apparente, à l'arrière, à une salle de réunion connectée sur roues, avec deux écrans de 13,1 pouces, deux télécommandes MBUX amovibles et une visioconférence intégrée
La Classe S embarque une large gamme de motorisations électrifiées: des moteurs essence six cylindres, diesel et hybride
rechargeable.
La Classe S est la berline
de luxe la plus vendue au monde.