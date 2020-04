Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion BMW Série 2 Gran Coupé ÉVALUATION Un coupé compact quatre portes à la ligne sportive 8.0 Design Espace Pratique Confort Comportement Sécurité Qualité Environnement Prix Revente 8/10 9/10 6/10 9/10 9/10 8/10 9/10 9/10 5/10 8/10 33 Photos © BMW



Tout comme les variantes Gran Coupé des Série 4 et 8, la BMW Série 2 Gran Coupé mise sur un design caractérisé par des lignes sportives, des portes à vitres sans cadre et un style expressif.



Le modèle Gran Coupé se caractérise également par des détails stylistiques exclusifs, tels que les encoches des barreaux de la double calandre profilée ou encore le design des feux arrière, qui s'étirent jusqu'au milieu de la poupe et se fondent dans la baguette noir finition brillante qui encadre l'emblème BMW au centre du bouclier arrière.



La BMW Série 2 Gran Coupé se démarque par sa silhouette large et ramassée au caractère résolument sportif.



L'avant est caractérisé par des feux à « quatre yeux » et des phares légèrement inclinés qui soulignent les lignes de la double calandre de BMW. Les phares sont dotés de la technologie Full LED.



La calandre imposante est réalisée d'un seul tenant. Ses barreaux profilés marqués d'encoches verticales constituent une signature stylistique unique à la BMW Série 2 Gran Coupé.



De profil, la BMW Série 2 Gran Coupé se singularise par une ligne de toit fuyante et une ligne d'épaule élancée.



La forme allongée des fenêtres allège visuellement l'arrière.



Tout comme les phares, les feux arrière étroits et élancés sont dotés de série de la technologie Full LED. Composés d'un seul élément lumineux, ils réinterprètent la forme en « l » typique de la marque en décrivant un angle distinctif sur les flancs.



Le hayon bénéficie d'une conception sophistiquée en quatre éléments.



Les sorties d'échappement chromées d'un diamètre de 90 mm parachèvent le style sportif du modèle Gran Coupé.



Toutes les variantes de la BMW Série 2 Gran Coupé sont équipées de jantes en alliage léger : les modèles d'entrée de gamme sont dotés de jantes de 16 pouces tandis que la variante M Sport et la BMW M235i xDrive reçoivent des jantes de 18 pouces.



La BMW Série 2 Gran Coupé partage son architecture à transmission avant avec la



La technologie ARB (système de limitation du patinage) améliore la traction des roues avant motrices tout en assurant un contrôle plus précis et plus rapide de la motricité.



La technologie ARB est complétée par le système BMW Performance Control (répartition du couple de lacet). Le système améliore l'agilité de la BMW Série 2 Gran Coupé grâce à un freinage ciblé sur les roues à l'intérieur du virage pour assurer à la



La BMW Série 2 Gran Coupé est disponible en version à traction (roues avant motrices) ou en transmission intégrale intelligente BMW xDrive.



La variante BMW Gran Coupé M235i xDrive est équipée d'une transmission intégrale BMW xDrive.



Le coupé quatre portes compact premium BMW revendique une dynamique de conduite et une agilité hors pair grâce à des technologies de châssis ultramodernes, au système de limitation du patinage des roues à proximité de l'actionneur (ARB) et au système de contrôle BMW Performance Control.



Le système de limitation du patinage des roues à proximité de l'actionneur (ARB) permet de corriger le glissement des roues beaucoup plus rapidement et avec une plus grande précision, ce qui accroît significativement la motricité au démarrage, en courbe et en accélération dans des situations de conduite variées : sur route sèche ou humide, par temps mitigé, en cas de chute de neige ou de verglas. La limitation du patinage est positionnée directement dans l'unité de commande du moteur au lieu de l'unité de commande pour la fonction de contrôle dynamique de la stabilité (DSC, Dynamic Stability Control). En l'absence de longs trajets de signaux, les informations sont transmises trois fois plus vite, la vitesse de régulation perçue par le conducteur étant en fait jusqu'à dix fois plus rapide. En étroite coordination avec la fonction DSC, la limitation du patinage des roues contiguës de l'actionneur réduit de manière significative le sous-virage observé sur les véhicules à traction avant,

mais sans intervention de contrôle pour stabiliser la dynamique latérale.



Le système ARB est assisté par le système de contrôle BMW Performance Control. La fonctionnalité accroît l'agilité de la voiture en appliquant un freinage ciblé sur les roues situées à l'intérieur de la courbe avant que le seuil de glissement ne soit atteint, ce qui permet de prévenir le sous-virage et d'assurer un comportement de direction neutre.



Toutes les variantes BMW Série 2 Gran Coupé sont dotées d'un essieu arrière multibras.



La suspension de la BMW Série 2 Gran Coupé bénéficie d'un comportement dynamique et de réglages optimaux pour les différentes variantes de motorisation.



La BMW Série 2 Gran Coupé propose en option une suspension DirectDrive avec surbaissement de 10 mm et une suspension SelectDrive avec contrôle variable de l'amortissement (VDC, Variable Damper Control).



La suspension SelectDrive permet au conducteur de choisir entre deux niveaux de force d'amortissement. Depuis le sélecteur de mode de conduite, il peut activer le mode Confort, qui permet d'atténuer les désagréments d'une chaussée irrégulière, ou le mode Sport pour privilégier le dynamisme.



Les paliers de barre antiroulis à forte précontrainte sont inclus dans la suspension SelectDrive et dans la suspension DirectDrive.



La suspension DirectDrive permet une expérience de conduite dynamique.



La suspension SelectDrive avec VDC associée aux freins M Sport confère à la BMW Série 2 Gran Coupé une polyvalence optimale entre confort et sportivité en fonction de la situation de conduite.



La BMW Série 2 Gran Coupé est proposée en quatre variantes de motorisation BMW EfficientDynamics (deux moteurs essence et deux moteurs diesel).



Le moteur d'entrée de gamme est le bloc trois cylindres de la BMW 218i de 140 ch. La BMW 218i est dotée de série d'une boîte manuelle six rapports. La BMW 218i dispose d'un couple de 220 Nm. La BMW 218i atteint une vitesse de pointe de 215 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,7 secondes. Une boîte automatique sept rapports à double embrayage est disponible en option.



La BMW M235i xDrive est dotée d'un moteur quatre cylindres de 306 ch et 450 Nm de couple. La BMW M235i xDrive abat le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et enregistre une vitesse de pointe bridée de 250 km/h. La BMW M235i xDrive dispose d'une boîte automatique Sport huit rapports avec palettes au volant.



La BMW 216d délivre 116 ch et 270 Nm de couple. La BMW 216d DKG7 atteint une vitesse de pointe de 200 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 10,3 secondes.



Le moteur diesel quatre cylindres de 2.0 litres de la BMW 220d délivre 190 ch et 400 Nm de couple. La boîte automatique huit rapports de la BMW 220d bénéficie d'un confort optimisé. La BMW 220d BVA8 atteint une vitesse de pointe de 225 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,5 secondes.



Les deux transmissions automatiques adaptent leur stratégie de changement de rapport en fonction de l'itinéraire prévu et de la situation de conduite.



La BMW 218i et la BMW M235i xDrive sont toutes deux équipées d'un



Les BMW 116d et 220d sont dotées d'un filtre à particules diesel, d'un piège à NOx et d'un dispositif de réduction catalytique sélective (SCR).



Les quatre moteurs satisfont aux critères stricts de la norme d'émissions Euro 6d-Temp.



La Série 2 Gran Coupé mesure 4 526 mm de long et 1 800 mm de large, pour une hauteur de 1 420 mm.



A l'intérieur, les différents éléments de commande sont axés vers le conducteur.



Le conducteur peut accéder à l'offre d'infodivertissement de la version 7.0 du système d'exploitation BMW via un concept d'affichage composé de deux écrans disponibles dans une largeur de 10,25 pouces du BMW Live Cockpit Navigation Pro.



L'écran de contrôle central tactile haute résolution est orienté vers le conducteur. Le conducteur peut configurer ces affichages en fonction de ses préférences personnelles. Avec sa projection en couleurs de 9,2 pouces, l'Affichage Tête Haute HUD de BMW optionnel permet au conducteur de prendre connaissance des différentes informations sans détourner son regard de la route.



En dépit de son allure sportive, la Série 2 Gran Coupé propose un empattement de 2 670 mm et un volume de coffre de 430 litres pouvant être accru de différentes façons.



La banquette arrière rabattable dans une configuration 40/20/40 peut être déverrouillée depuis le coffre.



Le hayon peut être ouvert automatiquement d'une simple pression sur un bouton ou, si la voiture est équipée de l'accès confort optionnel, d'un geste du pied (ouverture mains libres).



À l'arrière, la hauteur sous le toit s'élève à 919 mm et la largeur aux épaules atteint 1 430 mm.



La hauteur sous toit et l'



L'accès et la sortie aux places arrière nécessitent de baisser la tête afin de ne pas toucher le pavillon de toit implanté relativement bas.



La visibilité périphérique et arrière est bonne.



Des baguettes décoratives rétro éclairées sont proposées (en option). Ces inserts décoratifs sont disponibles en trois configurations différentes avec possibilité de réglage en six couleurs, créant des alternatives à l'éclairage d'ambiance dans l'habitacle.



Un toit panoramique à commande électrique est disponible en option.



La BMW Série 2 Gran Coupé bénéficie d'un large éventail de systèmes d'



Ces systèmes s'appuient sur les images captées par caméra vidéo et les données des capteurs radar et ultrasons pour surveiller les environs du véhicule et alerter le conducteur du danger ou réduire autant que possible le risque d'un accident au moyen d'interventions correctrices sur la direction et le système de freinage.



Les



L'alerte de collision avec système de détection des piétons et freinage automatique à faible vitesse détecte également les cyclistes.



L'alerte de franchissement de voie avec retour actif sur la voie peut être activé entre 70 et 210 km/h.



Le régulateur actif de vitesse avec fonction Stop & Go, actif jusqu'à 160 km/h, ainsi que le Drive Assist, qui comprend le détecteur d'angle mort, l'avertisseur de risque de collision arrière et l'alerte de trafic transversal, sont proposés en option.



La BMW Série 2 Gran Coupé est équipée d'une offre complète d'assistance au stationnement et aux manœuvres : radars de stationnement Park Distance Control (PDC), caméra de recul ou encore système de manœuvres automatiques, qui offre une assistance automatisée au stationnement en créneau ou en bataille, ainsi qu'une assistance automatisée pour les manœuvres de sortie de créneau. Également disponible de série, l'assistant de marche arrière



La berline



La berline compacte BMW réalise un score de 83% pour la protection des adultes, de 87% pour la protection des enfants, de 76% pour la protection des piétons et de 72% pour la présence de systèmes d'aide à la conduite.



Disponible en option, la BMW Digital Key permet de verrouiller et de déverrouiller le véhicule depuis son smartphone au moyen de la technologie de communication en champ proche (NFC, Near Field Communication). Il suffit de tenir le smartphone à côté de la poignée pour ouvrir la voiture, même si la batterie du téléphone est déchargée. Pour démarrer le moteur, le conducteur peut placer le téléphone dans le compartiment pour smartphone ou dans le compartiment de recharge sans fil. Le conducteur peut partager la BMW Digital Key avec un maximum de cinq utilisateurs. Cette fonction est disponible pour les appareils Samsung



Le BMW Intelligent Personal Assistant fait également partie du concept de commande et d'exploitation du modèle. Il suffit à l'utilisateur de prononcer la phrase « Bonjour BMW » pour accéder aux fonctionnalités du véhicule et obtenir différentes informations au moyen du système de commande vocale. Avec le BMW Intelligent Personal Assistant, le conducteur bénéficie de l'expertise d'un professionnel BMW virtuel. Le système est capable d'apprendre les habitudes et la routine des



Les services de navigation connectée intègrent des informations internes et externes aux itinéraires proposés. Le conducteur peut importer des destinations directement dans le système de la BMW Série 2 Gran Coupé à partir de différentes applications mobiles.



Trois finitions sont disponibles sur la BMW Série 2 Gran Coupé: Gran Coupé, Luxury et M Sport.



La BMW Série 2 Gran Coupé est construite à Leipzig.



Le coupé quatre portes compact premium BMW est commercialisé à partir de 31 150 euros (218i 140 Série 2 Gran Coupé).



Comptez 33 850 euros pour la première version Diesel (216d 116 Gran Coupé DKG7).



La BMW Série 2 Gran Coupé vise une clientèle jeune et urbaine pour laquelle la sportivité, la connectivité et l'espace intérieur sont des critères importants.



Les équipements de série de la BMW Série 2 Gran Coupé:



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



DESIGN



Inserts décoratifs "Quartzsilver" mat grainé

Sellerie tissu "Grid" anthracite

Tapis de sol en velours



FONCTIONNALITÉS



Airbag passager déconnectable

Airbags frontaux, latéraux et rideaux

Accoudoir central avant coulissant

Appel d'urgence intelligent

Avertisseur de franchissement de ligne avec intervention dans la direction

BMW Live Cockpit:

- Écran central tactile de 8,8 pouces

- Écran de 5,1 pouces dans le combiné d'instrumentation

- Interface Bluetooth

- Deux ports USB

Climatisation automatique

Contrôle de freinage en courbe (CBC)

Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)

Contrôle dynamique de traction (DTC)

Démarrage sans clé

Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

Feux de jour à LED

Fixations ISOFIX aux places arrière

Indicateur de limitation de vitesse

Projecteurs antibrouillard à LED

Projecteurs Full LED

Protection active des piétons

Services Après-Vente connectés BMW Téléservices

Services ConnectedDrive (3 ans)

Services Conciergerie (3 ans)

Volant cuir avec touches multifonctions

Système anti-blocage des roues (ABS)

Système anti-collision à basse vitesse



FINITION LOUNGE



Principales



Écrous de roues antivol

Jantes alliage 16 pouces style 517 Ferric Grey (116d/118d/118i)

Jantes alliage 17 pouces style 546 Reflex Silver (120d xDrive)

Kit rangement

Park Assist:

- Radars de recul avant et arrière

- Caméra de recul

- Stationnement autonome

- Assistant de marche arrière

Régulateur de vitesse avec fonction freinage en descente

Siège passager réglable en hauteur



ÉDITION SPORT



Principales options en plus de l'équipement de série :



DESIGN



Coques de rétroviseurs extérieurs en noir brillant

Inserts décoratifs "Illuminated Berlin"

Jantes alliage 17" style 549 Orbit Grey

Ligne Sport:

- Calandre en noir brillant

- Contour de calandre chromée

- Inserts décoratifs sur les pare-chocs avant et arrière en noir brillant

- Seuils de portes en Aluminium avec inscription "BMW"

- Tableau de bord avec couture contrastante

- Tapis de sol anthracite avec contours en couleur contrastante

Sellerie Tissu/Similicuir-Sensatec anthracite

Shadow Line Brillant

Volant Sport gainé cuir



FONCTIONNALITÉS



BMW Live Cockpit Navigation Plus:

- Combiné d'instrumentation analogique avec écran de 5,1 pouces

- Écran central tactile de 8,8 pouces

- Controller iDrive Touch avec pavé tactile

- Système de navigation

- Interface Bluetooth

- Deux ports USB

Écrous de roues antivol

Kit éclairage

Kit rangement

Park Assist:

- Radars de recul avant et arrière

- Caméra de recul

- Stationnement autonome

- Assistant de marche arrière

Pack Connected Plus:

- Fonctions à distance (3 ans)

- Services Conciergerie (3 ans)

- Information Traffic en Temps Réel (RTTI) (3 ans)

- Préparation Apple CarPlay (1 an)

Régulateur de vitesse avec fonction freinage en descente

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Sièges Advanced



FINITION LUXURY



Principales options en plus de l'équipement de série :



DESIGN



Aluminium Line satiné BMW Individual

Inserts décoratifs "Illuminated Nizza"

Jantes alliage 17 pouces style 547 Ferric Grey

Ligne Luxury:

- Calandre en Aluminium satiné

- Contour de calandre an Aluminium satiné

- Inserts décoratifs sur les pare-chocs avant et arrière en Aluminium satiné

- Seuils de portes en Aluminium avec inscription "BMW"

- Tableau de bord avec couture contrastante

- Tapis de sol anthracite avec contours en couleur contrastante

Sellerie Cuir Dakota avec perforations, Schwarz

Volant Sport gainé cuir



FONCTIONNALITÉS



BMW Live Cockpit Navigation Pro:

- Combiné d'instrumentation numérique de 10,25 pouces

- Écran central tactile de 10,25 pouces

- Système d'exploitation BMW 7.0

- Controller iDrive Touch avec pavé tactile

- BMW Intelligent Personal Assistant

- Système supporté par un disque dur incluant une mémoire de 32 Go

- Deux ports USB

Écrous de roues antivol

Kit éclairage

Kit rangement

Park Assist:

- Radars de recul avant et arrière

- Caméra de recul

- Stationnement autonome

- Assistant de marche arrière

Pack Connected Pro:

- Fonctions à distance (3 ans)

- Services Conciergerie (3 ans)

- Information Traffic en Temps Réel (RTTI) (3 ans)

- Préparation Apple CarPlay (1 an)

- In-Car Experiences (3 ans)

- Connected Navigation (3 ans)

Régulateur de vitesse avec fonction freinage en descente

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Siège passager réglable en hauteur



FINITION M SPORT



Principales options en plus de l'équipement de série :



DESIGN



Ciel de pavillon anthracite

Inserts décoratifs "Illuminated Boston"

Jantes alliage 18 pouces style 819 M bicolores

Kit aérodynamique M

Ligne M Sport:

- Badge "M" sur les ailes

- Calandre en Aluminium satiné

- Clés spécifiques avec couleurs "M"

- Contour de calandre an Aluminium satiné

- Levier de vitesse raccourci M (boîte manuelle uniquement)

- Pédalier spécifique M

- Seuils de portes en Aluminium avec inscription "M"

- Tapis de sol spécifique M

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Sellerie Tissu/Similicuir-Sensatec Schwarz

Shadow Line brillant

Volant M gainé cuir



FONCTIONNALITÉS



BMW Live Cockpit Navigation Pro

- Combiné d'instrumentation numérique de 10,25 pouces

- Écran central tactile de 10,25 pouces

- Système d'exploitation BMW 7.0

- Controller iDrive Touch avec pavé tactile

- BMW Intelligent Personal Assistant

- Système supporté par un disque dur incluant une mémoire de 32 Go

- Deux ports USB

Direction DirectDrive M

Écrous de roues antivol

Kit éclairage

Kit rangement

Park Assist:

- Radars de recul avant et arrière

- Caméra de recul

- Stationnement autonome

- Assistant de marche arrière

Pack Connected Pro:

- Fonctions à distance (3 ans)

- Services Conciergerie (3 ans)

- Information Traffic en Temps Réel (RTTI) (3 ans)

- Préparation Apple CarPlay (1 an)

- In-Car Experiences (3 ans)

- Connected Navigation (3 ans)

Régulateur de vitesse avec fonction freinage en descente

Sièges Advanced

Suspensions DirectDrive



Ligne sportive

Comportement routier

Moteurs efficients

Technologie ARB

Dynamique de conduite

Systèmes d'assistance à la conduite

Position de conduite

Espaces aux jambes arrière

Confort

Ergonomie commandes

Connectivité

Finition soignée

Insonorisation

Visibilité périphérique et arrière

Plancher coffre plat

réduites

Options nombreuses



Volume coffre limité (430 litres) Mis à jour le 26/03/2020