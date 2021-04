Restez connecté sur l’actualité automobile

5 Photos © Toyota Toyota lève le voile en première mondiale sur le nouveau coupé GR 86.



Dans la lignée de son prédécesseur le GT 86, le GR 86 à roues arrières motrices privilégie le plaisir de conduire.



Les dimensions du GR 86 sont similaires à celles du GT 86 (longueur: 4,265 mm, largeur: 1,775 mm, hauteur: 1,280 mm et empattement: 2,575 mm), alors que la rigidité à la torsion a été augmentée d'environ 50% par rapport au GT 86 afin d'offrir une maniabilité et une précision de direction encore meilleures.



Le coupé sport Toyota revendique un dynamisme et une maniabilité remarquables grâce à un poids réduit et à un centre de gravité bas.



Plusieurs pièces aérodynamiques, telles que les prises d'air avant et les bas de caisse, permettent au GR 86 d'offrir une stabilité et une maniabilité élevées.



Le GR 86 est propulsé par un moteur 4 cylindres à plat de 2.4 litres procurant des



Le GR 86 est le troisième modèle de la gamme de



Le GR 86 devrait être le coupé quatre places le plus léger de la catégorie (Poids à vide: 1,270 kg) grâce aux technologies permettant de réduire le poids, telles que l'utilisation de panneaux de toit et de carrosserie en aluminium.



Lancé en 2012, le GT 86 a été vendu à plus de 200 000 unités dans le monde.



Le GR 86 a été développé avec Subaru.



Le GR 86 sera commercialisé en Europe. Davantage de détails seront donnés plus tard cette année.

