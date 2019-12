Restez connecté sur l’actualité automobile

L'Opel Corsa thermique et électrique (



L'



Le prix Autobest « Best Buy car of Europe » consacre depuis 2001 les modèles de véhicules présentant le meilleur rapport prix/prestations/équipements. Soumises aux votes de 31 journalistes spécialisés, issus de 31 pays européens, les



À l'issue de tests



L'Opel Corsa était en compétition avec les Nissan Juke, Peugeot 208, Renault Clio et Skoda Kamiq.



L'Opel Corsa associe des qualités visibles au quotidien à des technologies de pointe.



La



Chaque version de la Corsa est équipée de plusieurs systèmes d'assistance ultramodernes. Il s'agit notamment de l'alerte anticollision avant avec freinage d'urgence automatique et la détection des piétons, ainsi que du contrôle intelligent de la vitesse, de l'avertissement de changement de voie et de la reconnaissance des panneaux de signalisation



« Nous sommes très heureux de recevoir ce prix, » a déclaré Michael Lohscheller, CEO d'Opel. « Le verdict des journalistes spécialisés indépendants montre qu'avec l'Opel Corsa, nous avons donné naissance à une voiture permettant à tous d'aborder l'avenir de l'automobile. Une voiture à la pointe de la technologie, efficace et bien équipée, avec un comportement particulièrement dynamique. À un prix qui reste abordable. Et il est à remarquer que la Corsa, trois fois couronnée par Autobest, montre qu'à chaque nouvelle génération, nous tenons notre promesse de mettre les meilleures technologies à la disposition d'un large éventail d'acheteurs. »



« L'année dernière, au sein d'Autobest, nous avons déclaré que la prochaine gagnante du Best Buy Car of Europe devrait être une nouveauté électrique et intelligente. C'est exactement ce qui s'est passé, et la nouvelle Opel Corsa est un parfait exemple d'ouverture de l'électrification au plus grand nombre. Grâce à la plateforme multi-énergie, la nouvelle Corsa s'adresse à tous les européens en proposant des versions à moteurs thermiques ou électriques. Notre lauréate du prix Autobest est la première voiture dans notre histoire qui commence à fait le pont entre aujourd'hui et demain, passant des systèmes de propulsion et des technologies classiques à ceux d'avant-garde. La nouvelle Corsa est la première à démocratiser le futur de l'automobile, en faisant en sorte que les européens envisagent l'avenir avec confiance car elle représente un nouveau standard, » a expliqué Dan Vardie, fondateur et président d'Autobest.

L' Corsa -e) remporte le prix Autobest 2020.L' Opel Corsa à motorisation thermique et sa déclinaison à motorisation électrique ont été élues Autobest 2020 par un jury international de 31 journalistes spécialisés de 31 pays européens différents (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Espagne, Danemark, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Macédoine, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Suisse, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine).Le prix Autobest « Best Buy car of Europe » consacre depuis 2001 les modèles de véhicules présentant le meilleur rapport prix/prestations/équipements. Soumises aux votes de 31 journalistes spécialisés, issus de 31 pays européens, les voitures en compétition sont évaluées sur la base de 13 critères : qualité-prix, design, confort, technologies, qualité des services, disponibilité des pièces de rechange dans les réseaux de distribution.À l'issue de tests comparatifs entre les cinq finalistes, c'est le modèle qui totalise le plus de votes qui décroche le titre de cette élection.L'Opel Corsa était en compétition avec lesL'Opel Corsa associe des qualités visibles au quotidien à des technologies de pointe.La citadine Opel offre ainsi une ligne élégante, un réel plaisir de conduite au volant et des moteurs sobres.Chaque version de la Corsa est équipée de plusieurs systèmes d'assistance ultramodernes. Il s'agit notamment de l'alerte anticollision avant avec freinage d'urgence automatique et la détection des piétons, ainsi que du contrôle intelligent de la vitesse, de l'avertissement de changement de voie et de la reconnaissance des panneaux de signalisation routière a déclaréa expliqué