Restez connecté sur l’actualité automobile

La période de Noël est l'une des plus chargées pour les quelques 268 millions de voitures particulières qui circulent en Europe.La période de Noël est également stressante pour les familles qui doiventC'est ce qui ressort d'une enquête menée par Explain the Market, à la demande de Nissan , dans les principaux pays d'Europe occidentale.Pas moins de 40% des automobilistes européens rendent visite à une dizaine de personnes en moyenne.Leur véhicule doit. C'est une source d'anxiété, à tel point que 23% des automobilistes interrogés, affirment qu'ils préféreraient rester chez eux plutôt que de devoir faire face au chargement fastidieux de leur voiture.Leconstitue le problème numéro un au moment de prendre la route chargée de cadeaux en fin d'année.enquête menée par Explain the Market, pour Nissan, dans les principaux pays d'Europe occidentale