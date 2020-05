Restez connecté sur l’actualité automobile

La crise sanitaire Covid-19 a confiné les Français durant 55 jours et bouleverse les modes de mobilité dans un monde post-Covid-19.



En cette période de déconfinement, la voiture individuelle est le moyen de transport plébiscité par les Français pour tous leurs déplacements.



La voiture est aux yeux des Français le moyen de transport le plus sûr en matière de sécurité sanitaire (85%) suivie du deux-roues (80%).



Suite à la crise sanitaire, la voiture individuelle est le moyen de transport préféré des Français, à une écrasante majorité, aussi bien pour les trajets du quotidien (68%) que pour les trajets plus longs (74%).



La voiture individuelle est également le moyen de transport privilégié en majorité par les 18-24 ans (51%). C'est néanmoins le chiffre le plus bas selon les tranches d'âge.



78% des Français estiment qu'il faut réduire les déplacements de manière générale dans le monde post-Covid-19.



Les Français vont privilégier le transport individuel motorisé au moment du déconfinement. La voiture individuelle représente ainsi 70% des trajets quotidiens devant le transport individuel non motorisé (13%) et les transports en commun (10%).



Le vélo tire son épingle du jeu avec 8% devant le bus (4%) et le métro (4%) dans un



Le train arrive en seconde position des trajets plus longs avec 17% devant l'avion (4%) et le bus longue distance (2%).



Les Français souhaitent que la mobilité et ses infrastructures soient repensées pour répondre aux exigences sanitaires tout en donnant à la voiture une place importante.



62% des personnes interrogées estiment que la crise sanitaire favorise le retour en grâce de la voiture individuelle lorsque 35% considèrent qu'elle permettra de développer une mobilité conciliant impératifs sanitaires et sobriété énergétique.



Cette crise sanitaire semble donc être l'



Les Français les plus âgés (à partir de 50 ans) sont particulièrement friands du déplacement en voiture (67%).



Les seniors sont en faveur de la voiture (63%).



Les plus jeunes (18-24 ans), souvent décrits à tort comme anti-voiture, sont une majorité (51%) à préférer la voiture individuelle pour leurs déplacements.



Plus les Français sont âgés, plus ils pensent que la voiture va être favorisée.



Plus les Français sont jeunes, plus ils pensent que de nouvelle forme de mobilité vont s'imposer.



Méthodologie:



Sondage réalisé par Opinionway pour AAA DATA du 8 au 10 mai 2020 auprès d'un échantillon de 1129 personnes représentatif de la population Française âgée de 18 ans et plus.



