Restez connecté sur l’actualité automobile

76,5% des Français privilégieront la voiture pour les déplacements longue distance.



C'est ce qui ressort de l'enquête sur la mobilité post confinement et estivale menée du 23 avril au 30 avril auprès de 1 415 Français par le loueur Virtuo.



Cet été, la voiture sera le moyen de transport de prédilection des Français pour les longues distances : en hausse de 22 points par rapport à l'usage habituel (76,5% contre 54%), là où le train et l'avion reculent de 22,7 points (23% contre 45,5% à l'ordinaire).



87% des Français vont désormais privilégier la voiture pour les déplacements post-confinement.



Alors que la démotorisation des centres-villes était au cœur des décisions municipales, l'enquête révèle que la voiture est le moyen de déplacement privilégié des Français, et ce également pour les courtes distances.



Toutefois, une nouvelle tendance se dessine avec la perspective de la crise économique et sociale à venir: si 55% des sondés déclarent posséder une voiture personnelle, 32% songent à s'en défaire dans l'année à venir.



Les raisons évoquées : elle ne sert que très peu dans le quotidien (35%), la perspective d'une crise économique qui oblige les foyers à réduire leurs dépenses (25%) et la prise de conscience de l'impact écologique (12%).



Méthodologie:



L'enquête a été menée du 23 au 30 avril 2020 auprès d'un échantillon de 1 415 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 à 65 ans. Parmi elles, 301 personnes étaient âgées de 18 à 24 ans, 392 de 25 à 34 ans, 200 de 35 à 49 ans, 74 de 50 à 64 ans, et 10 de plus de 65 ans.



Source: Virtuo

