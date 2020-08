Restez connecté sur l’actualité automobile

Le premier système de refroidissement intégré dans une glacière destinée à prévenir la surchauffe du moteur. Ce système de refroidissement intégré dans une voiture remonte à 1884. Il ne se destinait pas aux occupants du véhicule. Il s'agissait d'une invention rudimentaire destinée à empêcher le moteur de trop chauffer en utilisant de la glace.



Ce n'est qu'un demi-siècle plus tard que l'on a commencé à se soucier du confort des passagers en voiture.



Parcourons l'historique de l'évolution de la climatisation au travers de quatre modèles



Seat 1400 : ouvrez les fenêtres en forme de triangle.



Bien qu'un système de climatisation embryonnaire breveté par l'Américain Willis Haviland Carrier soit disponible depuis les années 40, son



Au final, la méthode généralement utilisée pour rafraîchir l'habitacle était très simple : il suffisait d'ouvrir les fenêtres.



La Seat 1400 de 1953 était équipée de deux fenêtres en forme de triangle. Grâce à leur géométrie spécifique, elles dirigeaient le flux d'air principalement sur les mains et sur les bras du conducteur et du passager avant.



L'air était aspiré au niveau du plancher par le radiateur si le chauffage était éteint.



Seat 132 : une climatisation installée en usine.



La climatisation a pris son essor lorsque Nash Kelvinator est devenu le premier fabricant à se spécialiser dans ces systèmes, fournis à plusieurs marques de



La Seat 132, lancée en 1973, a été la première Seat a recevoir une climatisation installée en usine à la demande du client.



En outre, la voiture était équipée de pare-soleils de conception unique. A défaut de bras articulé, ils étaient encastrés dans le pavillon de toit de la voiture et coulissaient vers le bas. Ils étaient également placés sur les côtés, empêchant ainsi la lumière du soleil de pénétrer l'habitacle par l'avant et par les côtés.



Seat Ibiza (deuxième génération) : de l'air frais avec différents réglages.



La Seat Ibiza de 1993 fut commercialisée avec un système de climatisation beaucoup plus avancé. Il n'était pas possible de sélectionner la température. La puissance du système de refroidissement dépendait de la vitesse du ventilateur intérieur que l'utilisateur pouvait régler. Le système remplissait également une fonction de sécurité. En asséchant l'air de l'habitacle, il empêchait la formation de buée sur le pare-brise.



Seat Leon (quatrième génération): climatisation automatique à trois zones.



Les passagers des sièges avant et arrière peuvent régler leur propre température de confort, au même titre que le conducteur, dans les trois zones de l'habitacle. Grâce à de multiples capteurs (température extérieure et intérieure, ensoleillement, pression atmosphérique et humidité), le système régule les éléments internes pour maintenir la température choisie, quelles que soient les conditions extérieures. La fonction Air Quality Sensor détecte les pics de pollution et ferme automatiquement les entrées d'air extérieur tout en activant la recirculation de l'air dans l'habitacle. Le système Air Care, qui intègre un filtre anti-allergique, purifie l'air.







Source: Seat