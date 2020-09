Restez connecté sur l’actualité automobile

La crise du coronavirus a poussé les Français à revoir leur mode de vie et de



Les Français sont attachés à leur voiture en période post-confinement.



La crise sanitaire a bousculé les habitudes de déplacement des Français depuis la fin du confinement avec le grand retour de la voiture individuelle, perçue comme un



Depuis la fin du confinement, près d'un Français sur 5 (19%) déclare utiliser plus souvent sa voiture pour ses déplacements quotidiens, notamment les 18-34 ans (24%), les CSP plus (23%), et les familles avec enfant(s) (23%).



Ce regain d'intérêt pour le déplacement en voiture individuelle se traduit dans les intentions d'achat automobile: près d'1 français sur 5 envisage d'acheter une voiture au cours des 6 prochains mois. Les 18-34 ans (26%), les familles avec enfant(s) (25%) et les CSP plus (22%) sont les plus désireux d'acquérir ou de changer de véhicule.



11 % des Français n'étant actuellement pas véhiculés prévoient d'investir dans l'



La protection contre le Covid-19 n'est néanmoins pas une motivation déterminante pour l'



Le fait de rouler dans un véhicule adapté à ses besoins personnels constitue une motivation pour près de 3 Français sur 10 (29%).



Ce désir est particulièrement important chez les couples (35%) et les femmes (35%).



Les Français souhaitent consacrer en moyenne 16 913 euros pour l'



Le budget maximal que les Français souhaitent accorder à l'achat entre 10 000 et 20 000 euros pour 26% des personnes interrogées, dont une proportion importante de couples (29%).



La majorité des Français (51%) projetant d'acheter un véhicule ne compte pas investir plus de 20 000 euros.



Pour financer l'achat automobile, une importante partie de la population interrogée (40%) envisage de puiser directement dans son épargne, notamment les retraités (52%).



Près d'un tiers (29 %) des Français évoque le crédit à la consommation pour acquérir un véhicule. Ce mode de financement est particulièrement plébiscité par les couples (39%) et les familles avec enfants (33%).



Une part moins importante (19%) des personnes interrogées pensent piocher dans leur budget dédié aux dépenses courantes.



Les locations de longue durée (13%) ou encore les locations avec obligation d'achat (11%) restent pour le moment minoritaires et peu plébiscitées par les Français.



Source: étude réalisée par l'institut YouGov pour lesfurets



Méthodologie: cette étude a été réalisée par l'institut YouGov pour lesfurets, par questionnaire

