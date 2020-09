Restez connecté sur l’actualité automobile

60% des changer leur contrat d' assurance automobile.



Cette pratique est particulièrement répandue chez les retraités (66%).



Près d'un sondé sur 2 (48 %) prévoit d'avoir recours à un comparateur en ligne pour trouver l'offre d'assurance auto qui lui convient le mieux.



Malgré cette insatisfaction majeure sur le prix de l'assurance auto, les Français sont globalement satisfaits de leur contrat d'assurance auto avec une moyenne globale de 7,1/10, en particulier pour leurs services en ligne, leur niveau de couverture, ou encore l'accompagnement.



Les conducteurs sont en revanche nettement plus mitigés au niveau de la tarification des contrats d'assurance auto.



La



Les conducteurs sont également plus critiques en ce qui concerne la transparence des informations (6,9/10).



Le prix est le premier critère poussant certains Français à changer ou renégocier leur contrat d'assurance.



Le prix moyen de l'assurance



Lorsque les Français sont interrogés sur les gestes commerciaux mis en place par les assureurs sur l'automobile, 40 % des sondés envisagent de saisir cette opportunité pour changer ou renégocier leur contrat d'assurance au cours du prochain trimestre.



Plus de 44% des personnes interrogées estiment que le prix de leur contrat d'assurance auto ne devrait probablement pas augmenter pour l'année à venir.



Si les conducteurs étaient amenés à changer de contrat d'assurance auto, ils seraient 47% à s'orienter vers une formule d'assurance tous risques.



Rami Karam, Directeur Général chez lesfurets, déclare : «Depuis la fin du confinement, nous observons une évolution de 25% dans les demandes d'assurances automobile, à la fois pour l'achat de véhicule neuf et pour la renégociation de contrat. Les Français sont également intéressés par de potentiels gestes commerciaux de la part de leur assurance, car ils jugent le prix de leur contrat moyennement satisfaisant.».



Source: Étude lesfurets / YouGov "Les Français et leur



Méthodologie de l'enquête: Cette étude a été réalisée par l'institut YouGov pour lesfurets, par questionnaire auto-administré du 31 juillet au 2 août 2020 auprès d'un échantillon de 1002 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, constitué avec la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession de l'individu, stratification par région et catégorie d'agglomération.

