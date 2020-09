Restez connecté sur l’actualité automobile

En période scolaire, plus de 26 millions de trajets domicile-établissement scolaire sont réalisés chaque jour en France par les élèves, les enseignants et les personnels des écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées.



Ces déplacements, effectués sur les mêmes tranches horaires, sont souvent source d'embouteillages aux abords des établissements.



Le sondage "Les parents et les transports domicile - établissement scolaire", réalisé par l'institut IFOP, met en avant que la voiture individuelle est le moyen de transport majoritairement utilisé (30% des trajets) pour les trajets domicile-établissement scolaire, notamment pour les enfants scolarisés en maternelle (45%).



Il révèle également que la marche à pied est le deuxième mode de transport choisi (25% des trajets et jusqu'à 47% en agglomération parisienne).



Une proportion importante d'enfants a recours aux transports en commun, notamment le bus ou le tramway (19%) ou encore le car scolaire (18%). Le car scolaire est particulièrement utilisé dans des zones rurales (29%).



Certains modes de déplacement partagés ou actifs restent marginaux tels que le covoiturage (1% des trajets), le vélo (2% des trajets) ou la trottinette (1% des trajets).



Le temps moyen du trajet domicile-établissement scolaire est inférieur à 15 minutes pour 1 enfant sur 2 et 48% des élèves sont accompagnés par un adulte pour se rendre à l'école. Cette pratique apparait est dépendante du niveau de scolarisation de l'enfant. elle est très fréquente pour les enfants scolarisés à l'école maternelle (74%) et primaire (68%) et beaucoup plus minoritaire au collège (29%) et au lycée (19%).



La sécurité de l'enfant (97%), la rapidité du mode de transport (91%) et le



Dans le contexte de la crise sanitaire et écologique actuelle, 55% des parents sondés sont prêts à encourager leur enfant à avoir davantage recours aux transports individuels (voiture, vélo ) plutôt qu'aux transports collectifs (bus, métro ).



Les principaux freins à l'utilisation des mobilités actives pour les parents sont : le manque de sécurité (55%), l'inadaptation aux longues distances (44%) ou aux conditions météo (33%).



Le sondage observe une attente des parents (54% d'entre eux) pour que les pouvoirs publics facilitent l'utilisation des « mobilités actives » (transports respectueux de l'



Méthodologie: sondage IFOP menée du 25 août au 1er septembre 2020 auprès d'un échantillon de 1001 parents ayant au moins un enfant scolarisé à l'école, au collège ou au lycée. Echantillon représentatif de la population française.



Source: sondage : "Les parents et les transports domicile - établissement scolaire" réalisé par l'institut IFOP pour Eco CO2.

